BMW X4: In England gestohlen, in Rumänien verkauft

Ein Rumäne wurde am Dienstag gegen 8.30 Uhr früh auf der A8 auf einem Autobahnparkplatz im Gemeindegebiet von Utzenaich einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung des BMW X4 wurde festgestellt, dass der Pkw in Großbritannien als „gestohlenes Fahrzeug“ aufscheint.



In Rumänien gekauft

Im Zuge der Erhebungen konnte weiters festgestellt werden, dass der 40-jährige Lenker das Fahrzeug in Rumänien gekauft hat. Das Fahrzeug samt Schlüssel und Dokumente wurden sichergestellt. Der Lenker wird wegen des Verdachts der Hehlerei an die zuständige Staatsanwaltschaft angezeigt.