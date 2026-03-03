Vorteilswelt
Auf A8 erwischt

BMW X4: In England gestohlen, in Rumänien verkauft

Oberösterreich
03.03.2026 19:41
Der Rumäne wurde bei einer Kontrolle auf einem Autobahnparkplatz in Utzenaich erwischt
Der Rumäne wurde bei einer Kontrolle auf einem Autobahnparkplatz in Utzenaich erwischt
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

In Großbritannien gestohlen, in Rumänien verkauft: Ein Rumäne (40) wurde auf einem Autobahnparkplatz in Utzenaich seines Wagens ledig. Die Polizisten stellten den BMW X4 sicher, zogen Schlüssel und Papiere ein.

Ein Rumäne wurde am Dienstag gegen 8.30 Uhr früh auf der A8 auf einem Autobahnparkplatz im Gemeindegebiet von Utzenaich einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung des BMW X4 wurde festgestellt, dass der Pkw in Großbritannien als „gestohlenes Fahrzeug“ aufscheint.

In Rumänien gekauft
Im Zuge der Erhebungen konnte weiters festgestellt werden, dass der 40-jährige Lenker das Fahrzeug in Rumänien gekauft hat. Das Fahrzeug samt Schlüssel und Dokumente wurden sichergestellt. Der Lenker wird wegen des Verdachts der Hehlerei an die zuständige Staatsanwaltschaft angezeigt.

Oberösterreich
03.03.2026 19:41
Loading
