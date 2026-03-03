BMW X4: In England gestohlen, in Rumänien verkauft

In Großbritannien gestohlen, in Rumänien verkauft: Ein Rumäne (40) wurde auf einem Autobahnparkplatz in Utzenaich seines Wagens ledig. Die Polizisten stellten den BMW X4 sicher, zogen Schlüssel und Papiere ein.
Ein Rumäne wurde am Dienstag gegen 8.30 Uhr früh auf der A8 auf einem Autobahnparkplatz im Gemeindegebiet von Utzenaich einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung des BMW X4 wurde festgestellt, dass der Pkw in Großbritannien als „gestohlenes Fahrzeug“ aufscheint.
In Rumänien gekauft
Im Zuge der Erhebungen konnte weiters festgestellt werden, dass der 40-jährige Lenker das Fahrzeug in Rumänien gekauft hat. Das Fahrzeug samt Schlüssel und Dokumente wurden sichergestellt. Der Lenker wird wegen des Verdachts der Hehlerei an die zuständige Staatsanwaltschaft angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.