Jetzt ist es schon wieder passiert. Am Mittwoch gegen 11.30 machte sich sein Großaufgebot der Einsatzkräfte auf den Weg zum Linzer Hauptbahnhof. Der Grund: Es war zuvor eine Bombendrohung eingegangen.
Nachdem es zuletzt deutlich ruhiger geworden ist, wurde es am Mittwoch wieder einmal hektisch in der Landeshauptstadt. Eine Bombendrohung gegen den Linzer Hauptbahnhof war eingegangen. Ein Großaufgebot der Polizei machte sich auf den Weg. Aktuell wird das Gelände gesichert und durchsucht.
Brand in Hochhaus
Doch nicht genug, gleichzeitig war in einem Hochhaus in der Rilkestraße ein Brand ausgebrochen. Eine Person wurde nach ersten Angaben leicht verletzt. Beide Einsätze sind aktuell am Laufen.
Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.
