E-Scooter-Lenker wollte Polizei in Tunnel abhängen

Eine Linzer Polizeistreife bemerkte am DIenstag gegen 21.40 Uhr in der Kaarstraße ein E-Scooter-Lenker, der das Verkehrszeichen „Einfahrt verboten“ missachtete. Versuche, ihn zum Anhalten zu bewegen, scheiterten. Der Lenker flüchtete mit seinem Scooter Richtung Hinsenkampplatz. Aufgrund der guten Rayonskenntnisse der Beamten wurde sein Fluchtweg erahnt und so konnte er in der Mühlkreisbahnstraße, aus dem Grünmarkt kommend, gesichtet werden.



Test verweigert

Nach kurzer Nachfahrt konnten sie ihn dann anhalten. Nach einem positiven Alkovortest verweigerte der 53-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung jedoch den Test mit dem geeichten Alkomaten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.