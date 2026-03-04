E-Scooter-Lenker wollte Polizei in Tunnel abhängen

Besonders schlau wollte ein 53-jähriger E-Scooter-Lenker sein, als er in der Nacht auf Mittwoch in Linz-Urfahr herumflitzte. Er versuchte durch die Unterführung am Hinsenkampplatz zu entkommen, doch das ging schief.
Eine Linzer Polizeistreife bemerkte am DIenstag gegen 21.40 Uhr in der Kaarstraße ein E-Scooter-Lenker, der das Verkehrszeichen „Einfahrt verboten“ missachtete. Versuche, ihn zum Anhalten zu bewegen, scheiterten. Der Lenker flüchtete mit seinem Scooter Richtung Hinsenkampplatz. Aufgrund der guten Rayonskenntnisse der Beamten wurde sein Fluchtweg erahnt und so konnte er in der Mühlkreisbahnstraße, aus dem Grünmarkt kommend, gesichtet werden.
Test verweigert
Nach kurzer Nachfahrt konnten sie ihn dann anhalten. Nach einem positiven Alkovortest verweigerte der 53-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung jedoch den Test mit dem geeichten Alkomaten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.