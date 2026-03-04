Kinderschänder soll erneut Mädchen belästigt haben
Kurz vor Haftantritt
In einem Hotel soll sich ein Mitarbeiter an ein Mädchen herangemacht haben, das dort mit seinen Eltern im Urlaub war. Der 46-Jährige steht im Verdacht, dem Kind verstörende Nachrichten geschickt zu haben. Besonders brisant: Gegen ihn läuft ein Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen. Die „Krone“ kennt die Details.
„Ich hole mir einen Gute-Nacht-Kuss“, soll ein Hotelmitarbeiter (46) in den Semesterferien einem Gastkind über einen Messengerdienst geschrieben haben. Das Mädchen vertraute sich seinen Eltern an, die den Vorfall anzeigten. Zudem habe der 46-Jährige in der Sauna Kameras versteckt und damit heimlich die Gäste gefilmt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.