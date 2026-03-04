Kinderschänder soll erneut Mädchen belästigt haben

In einem Hotel soll sich ein Mitarbeiter an ein Mädchen herangemacht haben, das dort mit seinen Eltern im Urlaub war. Der 46-Jährige steht im Verdacht, dem Kind verstörende Nachrichten geschickt zu haben. Besonders brisant: Gegen ihn läuft ein Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen. Die „Krone“ kennt die Details.