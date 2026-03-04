Banküberfall in Wels: Täter erbeutet nur Börse

Federvieh-Vermittlung: Hennen suchen Alterssitz
Kurz vor 11 Uhr gab es in Wels einen Banküberfall: Ein schwarz gekleideter, mit einer Sturmhaube maskierter Täter überfiel die Sparkassenfiliale in der Lindenstraße 9 im Stadtteil Lichtenegg.
Der Bankräuber war laut ersten Meldungen schwarz gekleidet, trug eine Sturmhaube und war mit einem Tapetenmesser bewaffnet. Derzeit läuft in der Messestadt eine Alarmfahndung.
Kurios: Angeblich hat der Gauner nur eine Geldbörse erbeutet.
