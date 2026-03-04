Federvieh-Vermittlung: Hennen suchen Alterssitz

Gleich mehrere hübsche Hühner mit nach Hause nehmen? Das geht bald in Kopfing! Tierschützerinnen vermitteln Legehennen ein neues Zuhause. Mit 80 Prozent Legeleistung haben sie für die Landwirtschaft ausgedient, für den privaten Bedarf legen sie aber gern weiter. Interessenten werden gebeten, sich zu melden.
Da lachen doch die Hühner – aber nicht etwa im Sinne der Redewendung, sondern weil sie allen Grund zur Freude haben. Eigentlich sind die Tage von Legehennen nämlich bereits nach rund eineinhalb Jahren gezählt, weil dann ihre Leistung nur mehr 80 Prozent beträgt. Üblicherweise landen sie dann auf heimischen Tellern.
Junge Tierfreundinnen vermitteln
Doch die Hennen eines Kopfinger Bauern dürfen auf ein besseres Schicksal hoffen: „Dieser Landwirt hat ein sehr großes Herz für seine Tiere. Deshalb schenkt er sie uns, damit wir für sie einen geeigneten Platz finden“, berichtet Katharina Koch. Die 26-jährige Tierschützerin hat sich mit ihren Mitstreiterinnen Julia Brunner (26) und Maya Schnabl (21) der nicht ganz einfachen Aufgabe angenommen, die rund 850 braunen Legehennen zu vermitteln.
Für privaten Eierbedarf
Aber bevor nun Fleischhauer oder Grillmeister die Ohren spitzen und die Messer wetzen: „Die Tiere sollen tagsüber Freilauf, in der Nacht einen raubtiersicheren Stall haben und vor allem nicht geschlachtet werden“, betont Koch. Meistens seien es Privatpersonen, die zehn bis 15 Hennen aufnehmen – für den privaten Eierbedarf. „Dafür sprechen wir mit den Leuten. Meistens wissen wir schnell, wer ein passender Abnehmer ist“, sagt die 26-Jährige. Auserkorene dürfen sich am 21. März ab rund 20.30 Uhr in Kopfing einfinden. „Um diese Uhrzeit schlafen die Hühner auf ihren Stangen, da können wir sie einfach herunterpflücken“, erklärt die Tierschützerin.
700 Hennen noch verfügbar
Bis jetzt warten noch rund 700 Legehennen auf einen Alterssitz – schließlich kann das Federvieh bis zu zehn Jahre alt werden. Den ganzen Aufruf samt Details findet man auf der Facebook-Seite von Animal Spirit. Interessenten können sich per Nachricht an die Nummer 0664 159 42 13 wenden.
