Federvieh-Vermittlung: Hennen suchen Alterssitz

Für privaten Eierbedarf

Aber bevor nun Fleischhauer oder Grillmeister die Ohren spitzen und die Messer wetzen: „Die Tiere sollen tagsüber Freilauf, in der Nacht einen raubtiersicheren Stall haben und vor allem nicht geschlachtet werden“, betont Koch. Meistens seien es Privatpersonen, die zehn bis 15 Hennen aufnehmen – für den privaten Eierbedarf. „Dafür sprechen wir mit den Leuten. Meistens wissen wir schnell, wer ein passender Abnehmer ist“, sagt die 26-Jährige. Auserkorene dürfen sich am 21. März ab rund 20.30 Uhr in Kopfing einfinden. „Um diese Uhrzeit schlafen die Hühner auf ihren Stangen, da können wir sie einfach herunterpflücken“, erklärt die Tierschützerin.