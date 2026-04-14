Tamsweger Finanzen stehen auf dem Prüfstand

In Tamsweg ist man auf ein nobles Provisorium stolz. Seit Herbst schwärmen in Schloss Kuenburg kleine Schlossfräulein und -herren aus. Weil ein privater Träger sein Kindergarten-Angebot reduzierte, stockte die Gemeinde im historischen Gemäuer auf. Langfristig wird aber ein Kindergarten-Neubau geplant. „Das Projekt steht“, betont Bürgermeister Wolfgang Pfeifenberger (ÖVP), dass alles fertig in der Schublade liegt. Beim bereits leer stehenden Wispelhof soll auf Gemeindegrund unweit von Seniorenheim und Krankenhaus ein Neubau entstehen. Dem Ortschef schwebt ein Generationen-Projekt mit wertvollen Synergien vor.