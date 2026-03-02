Ortschef von Seeham: „Können nicht mehr warten“

Seeham ist im Wachstum, mittlerweile leben im Ort am Obertrumer See mehr als 2000 Bürger. Zum Jahreswechsel ist ein weiteres Wohnprojekt im Zentrum mit sechs Mietwohnungen eröffnet worden. Im Erdgeschoss findet die Hausärztin ab Ende März eine neue Praxisstätte. Auch ein Internist ist dort mit seiner Praxis eingezogen. „Es ist wichtig, dass wir ärztliche Versorgung im Ort haben“, so der Bürgermeister, der sich schon auf ein weiteres Projekt freut: Beim ehemaligen Entenwirt neben dem BioCampus entsteht ein Hotel mit 60 Betten und einem Restaurant.