„Bei Baukosten kann mir kaum wer etwas vormachen“

Zwei Gebäude mit je neun Wohnungen geplant

Seit der letzten Wahl ist Fanninger Freiheitlicher Bürgermeister in der Lungauer Gemeinde. Davor war der 45-Jährige im Baugewerbe tätig und hat Infrastrukturbaustellen in ganz Europa gesehen. Seinen früheren Beruf hat er aufgegeben. Oft war er wochenlang weg. Der Lungauer Heimat ist er stets verbunden geblieben. Fanninger war lange Samsonträger und ist seit 30 Jahren bei der Feuerwehr.