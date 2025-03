Tuner-Treffen: Fünf Männer fassten Geldstrafen aus

Die Sache? Zusammen mit hunderten anderen PS-Liebhabern nahm der gebürtige Rumäne im April des Vorjahres an einem sogenannten Tuning-Treffen teil. Dabei verabreden sich Sportwagenbesitzer meist via Internet und drehen dann gemeinsam ihre Runden – rauchende Reifen und Motorengeheule inklusive. Das Treffen im Frühling 2024 führte die „Tuner“ erst zum Airportcenter in Wals-Siezenheim und verlagerte sich dann per Konvoi in Richtung Oberndorf. Knapp 500 Autos waren mit dabei. Auf einem Firmenparkplatz in Bergheim machten mehrere Autolenker „Burnouts“. Dabei lässt man im Stand die Räder durchdrehen, sodass es zu einem hohen Reifenabrieb kommt. „Es muss einfach laut sein und qualmen“, erzählte der Angeklagte, was für ihn die Faszination eines „Burnouts“ ausmacht. Das Problem: Die Aktionen beschädigten den Firmenparkplatz derart, dass ein Schaden von knapp 20.000 Euro entstand.