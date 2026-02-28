Notarzthubschrauber bei Forstunfall im Einsatz

Deponie in Strobl wurde vorerst gestoppt
Zu einem Forstunfall kam es am Samstag in der Früh im Süden der Gemeinde Golling (Salzburg). Der Verletzte wurde schließlich per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.
Gegen kurz vor 9 Uhr ging am Samstag der Notruf ein: Forstunfall in Golling nahe der Taggerstraße in Golling. Ein Arbeiter habe sich beim Holzarbeiten schwer verletzt.
Unfallhergang noch unklar
Rotes Kreuz, Bergrettung und Feuerwehr rückten aus, um die Unfallstelle zu sichern und den verletzten Arbeiter zu bergen. Das Rote Kreuz übernahm die Erstversorgung. Genauere Informationen zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt.
Der Schwerverletzte, er dürfte außer Lebensgefahr sein, wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 6 ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg geliefert.
