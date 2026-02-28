Flachgauer verliert 23.000 Euro bei SMS-Betrug

Deponie in Strobl wurde vorerst gestoppt
Erneut ist ein Mann Opfer eines SMS-Betrugs geworden. Der 70-jährige Flachgauer hat dabei rund 23.000 Euro verloren. Die Masche: Der Mann erhielt eine SMS, in der behauptet wurde, dass sein Computer gehackt worden sei.
Als angeblicher Mitarbeiter eines Finanzdienstleisters bot der Betrüger Hilfe an und bekam Fernzugriff auf den Computer des Opfers. Dadurch konnte der Täter vier Überweisungen tätigen, die alle vom Opfer freigegeben wurden, teilte die Polizei am Samstag mit.
Erst am Freitag war bekannt geworden, dass ein 53-jähriger Pongauer durch einen Internet-Betrug rund 67.000 Euro verloren hat. Auch er hatte Fernzugriff auf seinen Computer ermöglicht.
