Alkotest nicht möglich

Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Salzburg
28.02.2026 10:06
Mehrere Stunden dauerte der Einsatz.
Mehrere Stunden dauerte der Einsatz.(Bild: Freiwillige Feuerwehr St. Michael)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Bei St. Margarethen im Lungau (Salzburg) sind am Freitagabend zwei Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt gewesen. Beide Lenker wurden dabei schwer verletzt. Sie kamen per Hubschrauber in Krankenhäuser nach Salzburg und Klagenfurt. 

0 Kommentare

Gegen 19 Uhr stießen der Kleinlaster und das Auto in einem Kreuzungsbereich auf der B 96 zusammen. Ein Fahrzeug landete dabei im Straßengraben. Weder bei dem 39-Jährigen noch bei dem 33-Jährigen war aufgrund der schweren Verletzungen ein Alkoholtest möglich.

Die Murtal-Bundesstraße war wegen des aufwendigen Rettungseinsatzes bis kurz nach Mitternacht gesperrt.

Salzburg
28.02.2026 10:06
Salzburg

