Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei St. Margarethen im Lungau (Salzburg) sind am Freitagabend zwei Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt gewesen. Beide Lenker wurden dabei schwer verletzt. Sie kamen per Hubschrauber in Krankenhäuser nach Salzburg und Klagenfurt.
Gegen 19 Uhr stießen der Kleinlaster und das Auto in einem Kreuzungsbereich auf der B 96 zusammen. Ein Fahrzeug landete dabei im Straßengraben. Weder bei dem 39-Jährigen noch bei dem 33-Jährigen war aufgrund der schweren Verletzungen ein Alkoholtest möglich.
Die Murtal-Bundesstraße war wegen des aufwendigen Rettungseinsatzes bis kurz nach Mitternacht gesperrt.
