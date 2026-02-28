„Der Fan darf gar keine andere Option haben“

Red Bull Salzburg hat sich die Messlatte selbst gelegt

„Wir alle freuen uns über jeden Zuschauer, der ins Stadion kommt“, sagte der 37-Jährige bei der Pressekonferenz vor der Partie gegen Hartberg. Was ihm und seiner Mannschaft aber klar ist: „Wir haben den größten Hebel selbst in der Hand!“ Nämlich mit der Art und Weise, wie die Bullen unter Beichler spielen. Da war das 5:1 gegen den LASK schon einmal ein guter Anfang. Eine Art „Benchmark“ – zu Deutsch „Messlatte“ – wie es der Coach formuliert.