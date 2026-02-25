Todesangst im Tiefschnee: Schüler schildert Horror

„So konnte ich etwas atmen“

„Ich habe mich vorwärts abgerollt, steckte kopfüber bis zur Hüfte einen Meter tief im Schnee und konnte mich nicht bewegen“, schildert er. „Anfangs fand ich es noch lustig, aber als ich merkte, dass zunächst niemand zu Hilfe kam, geriet ich in Panik. Mich selbst zu befreien, war unmöglich.“ Wenigstens gelang es ihm, mit den Händen den Schnee aus dem Gesicht zu bringen. „So konnte ich etwas atmen.“