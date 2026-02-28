Was frühe Musikerziehung den Kindern bringt

Die Musikschule als Ort des Entdeckens

Ziel der Kurse ist es, die Kinder nicht nur optimal für die Musikschule vorzubereiten und sie für ein Instrument zu begeistern. „Jedes Kind kennt nur Klavier und Gitarre. Vielleicht noch Block- oder Querflöte, aber das war’s. Wir zeigen ihnen alle Instrumente, die es an der Musikschule gibt“, erklärt Musikschullehrerin Viktoria Tanzer-Marold. Neben dem Wissen über Musik erlernen die Kinder auch sprachliche und motorische Fähigkeiten. Diese tragen positiv zur Entwicklung bei.