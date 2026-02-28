Vorteilswelt
Seit Jahrzehnten aktiv

Diese Familie trägt das Feuerwehr-Gen in sich

Niederösterreich
28.02.2026 05:00
Die Furtlehners prägen seit Jahrzehnten die Entwicklung der Feuerwehr Ulmerfeld-Hausmening ...
Die Furtlehners prägen seit Jahrzehnten die Entwicklung der Feuerwehr Ulmerfeld-Hausmening entscheidend mit.(Bild: Afkdo Amstetten-Stadt/Zarl)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Seit beinahe einem Jahrhundert prägen die Furtlehners das Geschehen bei der Freiwilligen Feuerwehr Ulmerfeld-Hausmening in Amstetten (Niederösterreich). „Ihre Freude an der Feuerwehr ist ansteckend“, so das Lob ihrer Kameraden.

Wenn die Feuerwehr Ulmerfeld-Hausmening zur Mitgliederversammlung lädt, dann kommt es für die Furthlehners auch immer wieder zu einer Art Familientreffen. Denn gleich drei Generationen an Johanns waren dort vertreten, dazu Schwiegertochter Natalie, Tochter Bianka und Stefan Langzauner, Schwiegersohn in spe und Kommandant der Wehr.

„In die Wiege gelegt“
Bei der jüngsten Versammlung gab es besonderen Grund zur Freude: Nach seiner Wahl zum Kommandant-Stellvertreter wurde der jüngste Johann Furtlehner zum Oberbrandinspektor ernannt. Sehr zur Freude von Papa Johann (57): „Mir wurde das Feuerwehrwesen sozusagen in die Wiege gelegt. Einen Großteil der Kindheit verbrachte ich im Feuerwehrhaus. Ich kannte alle Feuerwehrmitglieder von meinem Opa. Und nun wächst auch mein vierjähriges Enkerl, der Sohn von Stefan und Bianka, mit der Feuerwehr auf.“

Nur sieben Jahre seit 1933
Bemerkenswert: Seit 1933 gab es lediglich sieben Jahre, in denen kein Furtlehner im Kommando der Feuerwehr Ulmerfeld-Hausmening vertreten war. Dementsprechend ist die Geschichte der Feuerwehr eng mit jener der Amstettner Familie verbunden – und umgekehrt. Ehrenoberbrandinspektor Johann Furtlehner senior trat beispielsweise 1953 der Feuerwehr bei und wurde für seine jahrzehntelangen Verdienste bereits mehrfach geehrt – zuletzt auch als Kantinenbetreuer sowie für seine Arbeit an der Chronik.

Für andere da
Die Familie ist aber nicht nur bekannt dafür, Verantwortung zu übernehmen, sondern auch da zu sein, wenn man sie braucht, und auch ihre Erfahrung an andere weiterzugeben. „Sie haben die Feuerwehr in ihrer DNA und eine Freude am Feuerwehrwesen, die ansteckend ist“, lobt Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber die Mostviertler Vorzeigefamilie.

Niederösterreich
28.02.2026 05:00
Loading

Niederösterreich

