Diese Familie trägt das Feuerwehr-Gen in sich

Nur sieben Jahre seit 1933

Bemerkenswert: Seit 1933 gab es lediglich sieben Jahre, in denen kein Furtlehner im Kommando der Feuerwehr Ulmerfeld-Hausmening vertreten war. Dementsprechend ist die Geschichte der Feuerwehr eng mit jener der Amstettner Familie verbunden – und umgekehrt. Ehrenoberbrandinspektor Johann Furtlehner senior trat beispielsweise 1953 der Feuerwehr bei und wurde für seine jahrzehntelangen Verdienste bereits mehrfach geehrt – zuletzt auch als Kantinenbetreuer sowie für seine Arbeit an der Chronik.