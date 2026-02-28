Feiern Sie mit DJ Ötzi auf Österreichs Gipfeln

Vorteilswelt
28.02.2026 05:00
(Bild: Daniel Scharinger, krone kreativ)
Porträt von Werbung
Von Werbung

Mit seinen eigenen Kult-Hits und internationalen Klassikern heizt DJ Ötzi, der mit bürgerlichem Namen Gerry Friedle heißt, jetzt wieder die österreichischen Gipfel ein. Auf der Gipfeltour durch die österreichischen Skigebiete zeigt er mit seinen live gesungenen und frisch gemixten Hits in bewährter Gipfeltour-Manier, wie man gute Laune und Party auf die Pisten bringt. Als „Krone“-Abonnent (Print & Digital) können Sie dies live vor Ort erleben.

Der Startschuss zur DJ-Ötzi-Gipfeltour fiel bereits am 12. Jänner in Hinterglemm und hat jede Menge ausgelassene Stimmung verbreitet sowie Tausende Partygäste begeistert. Auch die Gastgeber Melissa und Toni Enn waren begeistert: „Die DJ-Ötzi-Gipfeltour ist seit dem ersten Jahr ein Fixpunkt in unserem Winter-Event-Kalender. Wenn Gerry bei uns zu Gast ist, fühlt es sich jedes Mal wie ein großes Familientreffen an – genau das macht diesen Event so besonders.“ Mit 116.000 Zuschauern zeigt sich auch der Erfolg der seit acht Jahren bestehenden Gipfeltour-Tournee.

DJ Ötzi heizt die Gipfel in Österreich ein.
DJ Ötzi heizt die Gipfel in Österreich ein.(Bild: Daniel Scharinger)
(Bild: Daniel Scharinger)

Party auf dem Gipfel
Von den DJ-Ötzi-Hits bis zu den besten Après-Ski-Klassikern ist bei der Gipfeltour alles dabei. Die Devise lautet: Party ohne Ende – überzeugen Sie sich selbst davon!

Als „Krone“-Abonnent gewinnen
Jetzt haben Sie die Chance, bei der DJ-Ötzi-Gipfeltour dabei zu sein! Die Krone verlost unter allen Abonnenten (Print & Digital) für den Tourstopp in der AlmArena am Hauser Kaibling am 14. März und für den Stopp im Bergrestaurant Nova Stoba im Montafon am 21. März jeweils ein tolles Fan-Package für zwei Personen!

Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss für den Tourstopp in der AlmArena am Hauser Kaibling ist der 10. März, 09:00 Uhr. Teilnahmeschluss für den Tourstopp am Montafon ist der 18. März, 09:00 Uhr. 

Mit Ihrem "Krone"-Abo
Erleben Sie DJ Ötzi hautnah bei der Gipfeltour
"Krone"- Fan-Package für Hauser Kaibling am 14. März für 2 Personen
  • 1x Übernachtung im DZ in einem Hotel
  • 2x Tagesskipässe
  • 1x Meet & Greet mit DJ Ötzi inkl. Autogramm- und Fotomöglichkeit
"Krone"- Fan-Package für Silvretta Montafon am 21. März für 2 Personen
  • 1x Übernachtung im DZ in einem Hotel
  • 2x Tagesskipässe
  • 1x Meet & Greet mit DJ Ötzi inkl. Autogramm- und Fotomöglichkeit
