Feiern Sie mit DJ Ötzi auf Österreichs Gipfeln

Der Startschuss zur DJ-Ötzi-Gipfeltour fiel bereits am 12. Jänner in Hinterglemm und hat jede Menge ausgelassene Stimmung verbreitet sowie Tausende Partygäste begeistert. Auch die Gastgeber Melissa und Toni Enn waren begeistert: „Die DJ-Ötzi-Gipfeltour ist seit dem ersten Jahr ein Fixpunkt in unserem Winter-Event-Kalender. Wenn Gerry bei uns zu Gast ist, fühlt es sich jedes Mal wie ein großes Familientreffen an – genau das macht diesen Event so besonders.“ Mit 116.000 Zuschauern zeigt sich auch der Erfolg der seit acht Jahren bestehenden Gipfeltour-Tournee.