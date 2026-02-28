Borussia Dortmund gegen Bayern ab 18.30 Uhr LIVE

Nur eine Saisonniederlage

Der Rekordchampion aus München kann mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung 35. Meisterschaft machen. Elf Punkte Vorsprung zehn Runden vor Schluss wären wohl mehr als eine Vorentscheidung, zumal die Bayern bisher erst eine Niederlage in dieser Bundesligasaison kassiert haben. Das gilt auch für Dortmund, doch genau diese erlitt man im Herbst in München (1:2). In den letzten 15 Duellen mit dem FCB gab es nur einen Sieg, der letzte Heimerfolg gegen den großen Rivalen in der Liga ist gar mehr als sieben Jahre her.