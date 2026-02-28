Vorteilswelt
Borussia Dortmund gegen Bayern ab 18.30 Uhr LIVE

Deutsche Bundesliga
28.02.2026 05:00
Duell der ÖFB-Legionäre: Konrad Laimer (Bayern) im Zweikampf mit Marcel Sabitzer (BVB)
Duell der ÖFB-Legionäre: Konrad Laimer (Bayern) im Zweikampf mit Marcel Sabitzer (BVB)(Bild: EPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

In der 24. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga kommt es zum Gipfeltreffen zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. Wir berichten ab 18.30 Uhr live – siehe Ticker unten.

Hier der Liveticker:

In der deutschen Fußball-Bundesliga kommt es am Samstagabend (18.30 Uhr/live Sky) zum Gipfeltreffen zwischen Borussia Dortmund und Bayern München. Nach dem bitteren Abschied aus der Champions League hoffen die Borussen, mit einem Sieg nicht nur die Schmach von Bergamo vergessen zu machen, sondern auch wieder einen Fuß in den Meisterschaftskampf zu bekommen. „Wir wollen ein ganz anderes Gesicht zeigen“, sagte Trainer Niko Kovac. Der BVB liegt acht Punkte hinter den Bayern.

(Bild: AFP/ALEXANDRA BEIER)

FC-Bayern-Coach Vincent Kompany sprach von einem „Klassiker“. „Vom Gefühl her sind das die Spiele, für die man Fußball spielt“, meinte der Belgier, der die Bedeutung der Partie für die Münchner, aber auch für den deutschen Fußball unterstrich. Man dürfe das schon „groß machen“. „Die Wahrheit ist: Diese Spiele sind dermaßen wichtig, dass sie einen eigenen, kleinen Titel darstellen.“

Nur eine Saisonniederlage
Der Rekordchampion aus München kann mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung 35. Meisterschaft machen. Elf Punkte Vorsprung zehn Runden vor Schluss wären wohl mehr als eine Vorentscheidung, zumal die Bayern bisher erst eine Niederlage in dieser Bundesligasaison kassiert haben. Das gilt auch für Dortmund, doch genau diese erlitt man im Herbst in München (1:2). In den letzten 15 Duellen mit dem FCB gab es nur einen Sieg, der letzte Heimerfolg gegen den großen Rivalen in der Liga ist gar mehr als sieben Jahre her.

(Bild: AFP)

Die Borussia ist in der Liga daheim noch ungeschlagen, so wie die Bayern auswärts. Die Kovac-Truppe hat zudem in den letzten 16 Meisterschaftsspielen elf Siege gefeiert und fünf Remis erzielt. „Wir wissen, dass wir mit einem Sieg einiges wieder spannend machen können. Aber der FC Bayern ist eine Topmannschaft, die uns alles abverlangen wird“, sagte Kovac.

Sabitzer vs. Laimer
Auf dem Dortmunder Rasen könnte es auch zum Duell der beiden ÖFB-Legionäre Marcel Sabitzer und Konrad Laimer kommen. Sabitzer saß allerdings in Bergamo nur auf der Bank, Laimer fehlte zuletzt angeschlagen beim Sieg gegen Frankfurt. „Konny hat die ganze Woche trainiert“, berichtete Kompany. Der Salzburger dürfte damit wieder im Kader stehen, für Keeper Manuel Neuer (Muskelverletzung) kommt der Schlager hingegen wohl noch zu früh. Bayern-Star Harry Kane will derweil eine Serie fortsetzen: In den letzten drei Ligaspielen traf der Engländer jeweils doppelt.

