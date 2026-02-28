Junge Steirer nehmen zur Heeres-Debatte Stellung

Lukas Rauschenberger nimmt am berühmt-berüchtigten Kraftstuhl Platz. „Und jetzt kräftig mit den Beinen dagegen drücken“, weisen ihn die Grundwehrdiener Niklas und Jonas an. So wie alle 6000 Stellungspflichtigen des Jahrgangs 2008 durchläuft Lukas die üblichen Stationen: von EKG über Hör- und Sehtest bis zu Blutbild und „Eierkontrollgriff“.