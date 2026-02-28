„Stimmen“ gaben Auftrag, Schwägerin anzugreifen

Das Motiv für einen versuchten Mord im Seewinkel (Burgenland) gibt den Ermittlern derzeit Rätsel auf. Im Verdacht steht ein Pensionist (84), der mit einer Holzlatte auf seine Schwägerin (74) losging. Er ist in der Justizanstalt in Haft.
Erschütternde Szenen spielten sich am Donnerstag gegen Abend in einer 1600-Einwohner-Gemeinde im Bezirk Neusiedl am See ab. Völlig unberechenbar hat offensichtlich ein Mann, Jahrgang 1941, reagiert. Den ersten Informationen zufolge hatte er den festen Vorsatz, das Leben seiner Schwägerin „mit einem Schlag“ zu beenden.
In einem unbedachten Moment griff der Pensionist zu einer Holzlatte und attackierte damit die 74-jährige Verwandte. Wie oft er zugeschlagen hat, ist noch Gegenstand der Untersuchungen.
Laut der Landespolizeidirektion in Eisenstadt hat die 74-jährige Frau bei dem Angriff „Verletzungen unbestimmten Grades“ erlitten. Das geschockte Opfer musste ins Krankenhaus eingeliefert und rasch medizinisch versorgt werden. Die hölzerne Tatwaffe wurde für die weiteren Erhebungen sichergestellt.
In Justizanstalt gebracht
Der Alarm war am Donnerstag kurz nach 19.20 Uhr ausgelöst worden. Innerhalb weniger Minuten trafen Beamte am Tatort ein, für den Beschuldigten klickten die Handschellen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt wurde der festgenommene 84-Jährige in die Justizanstalt überstellt. „Die Ermittlungen zu diesem Fall sind derzeit voll im Gang“, teilte Oberstleutnant Helmut Marban, Büroleiter der Öffentlichkeitsarbeit der Polizei, am Freitag mit.
Verdächtiger behauptet, Stimmen gehört zu haben
Der Fall gibt Rätsel auf. Der Justiz liegen allerdings schon konkrete Informationen zum Tatmotiv vor. Demnach hat der Verdächtige angegeben, Stimmen gehört zu haben. Er habe den Auftrag erhalten, seine Schwägerin umzubringen, erklärte der 84-Jährige laut Sachverhaltsdarstellung. Der Vorwurf gegen ihn lautet auf versuchten Mord.
