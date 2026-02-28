„Stimmen“ gaben Auftrag, Schwägerin anzugreifen

In Justizanstalt gebracht

Der Alarm war am Donnerstag kurz nach 19.20 Uhr ausgelöst worden. Innerhalb weniger Minuten trafen Beamte am Tatort ein, für den Beschuldigten klickten die Handschellen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt wurde der festgenommene 84-Jährige in die Justizanstalt überstellt. „Die Ermittlungen zu diesem Fall sind derzeit voll im Gang“, teilte Oberstleutnant Helmut Marban, Büroleiter der Öffentlichkeitsarbeit der Polizei, am Freitag mit.