Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Attacke mit Holzlatte

„Stimmen“ gaben Auftrag, Schwägerin anzugreifen

Burgenland
28.02.2026 05:00
Für den Pensionisten klickten die Handschellen. In einer Zelle der Justizanstalt ist er in Haft.
Für den Pensionisten klickten die Handschellen. In einer Zelle der Justizanstalt ist er in Haft.(Bild: P. Huber)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Das Motiv für einen versuchten Mord im Seewinkel (Burgenland) gibt den Ermittlern derzeit Rätsel auf. Im Verdacht steht ein Pensionist (84), der mit einer Holzlatte auf seine Schwägerin (74) losging. Er ist in der Justizanstalt in Haft. 

0 Kommentare

Erschütternde Szenen spielten sich am Donnerstag gegen Abend in einer 1600-Einwohner-Gemeinde im Bezirk Neusiedl am See ab. Völlig unberechenbar hat offensichtlich ein Mann, Jahrgang 1941, reagiert. Den ersten Informationen zufolge hatte er den festen Vorsatz, das Leben seiner Schwägerin „mit einem Schlag“ zu beenden.

In einem unbedachten Moment griff der Pensionist zu einer Holzlatte und attackierte damit die 74-jährige Verwandte. Wie oft er zugeschlagen hat, ist noch Gegenstand der Untersuchungen.

Laut der Landespolizeidirektion in Eisenstadt hat die 74-jährige Frau bei dem Angriff „Verletzungen unbestimmten Grades“ erlitten. Das geschockte Opfer musste ins Krankenhaus eingeliefert und rasch medizinisch versorgt werden. Die hölzerne Tatwaffe wurde für die weiteren Erhebungen sichergestellt.

Lesen Sie auch:
Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt überstellt – die Ermittlungen laufen (Symbolbild).
Angriff mit Holzlatte
84-Jähriger versuchte, seine Schwägerin zu töten
27.02.2026

In Justizanstalt gebracht
Der Alarm war am Donnerstag kurz nach 19.20 Uhr ausgelöst worden. Innerhalb weniger Minuten trafen Beamte am Tatort ein, für den Beschuldigten klickten die Handschellen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt wurde der festgenommene 84-Jährige in die Justizanstalt überstellt. „Die Ermittlungen zu diesem Fall sind derzeit voll im Gang“, teilte Oberstleutnant Helmut Marban, Büroleiter der Öffentlichkeitsarbeit der Polizei, am Freitag mit.

Verdächtiger behauptet, Stimmen gehört zu haben
Der Fall gibt Rätsel auf. Der Justiz liegen allerdings schon konkrete Informationen zum Tatmotiv vor. Demnach hat der Verdächtige angegeben, Stimmen gehört zu haben. Er habe den Auftrag erhalten, seine Schwägerin umzubringen, erklärte der 84-Jährige laut Sachverhaltsdarstellung. Der Vorwurf gegen ihn lautet auf versuchten Mord.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
28.02.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
3° / 15°
Symbol wolkenlos
Güssing
-1° / 15°
Symbol heiter
Mattersburg
3° / 16°
Symbol wolkenlos
Neusiedl am See
3° / 15°
Symbol wolkenlos
Oberpullendorf
1° / 15°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
110.415 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Steiermark
Weinstraße: Luxus-Betrieb sperrt nicht wieder auf
100.851 mal gelesen
Aus der urigen Buschenschank Erika wurde das schicke Wellnesshotel „Fräulein Leni“. Nun ist ...
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
98.314 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1507 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1345 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1155 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Mehr Burgenland
3. Liga Ost
LIVESTREAM: Oberwart gegen Meister Donaufeld
Gemeindebund
Drei Bewerber um die Radakovits-Nachfolge
15.300 Euro Schaden
Standmiete kassiert, und schnell weg mit der Marie
Aktiver Tierschutz
Fundtiere werden in Hornstein bestens versorgt
Reisende bedroht
Scheinwaffe sorgte für Panik im Railjet nach Wien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf