„Zucker“-Check: Haben Sie bereits Prädiabetes?

Lebensstiländerung bringt enorm viel

Priv.-Doz. Dr. Gersina Rega-Kaun, erste Sekretärin der ÖDG dazu: „Wie neueste Daten aus Dänemark zeigen, entwickelt jeder 5. Mensch mit Prädiabetes in den nächsten 5 Jahren einen Diabetes. Dabei zeigt die amerikanische ,Diabetes Prevention Program (DPP)-Studie´ mit 3234 Teilnehmenden, dass Lebensstilveränderungen – also Gewichtsreduktion von mindestens 7 Prozent und mindestens 150 Minuten Bewegung pro Woche – das Risiko für eine Diabetesmanifestation um 58 Prozent senken können.“ Auch Medikamente sind in diesem Stadium bereits hilfreich, aber nicht so erfolgreich wie eine Lebensstiländerung.