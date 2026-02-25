Vorteilswelt
Millionen-Investition

Steinschlag-Radweg in Schnepfau wird erneuert

Vorarlberg
25.02.2026 14:55
Die Radwegeverbindungen werden in Vorarlberg rege genutzt.
Die Radwegeverbindungen werden in Vorarlberg rege genutzt.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Das Radwegenetz in Vorarlberg wird weiter ausgebaut. So werden Millionen in die Erneuerung der Route zwischen Schnepfau und Au im Bregenzerwald investiert. Im Sommer soll der erste Bauabschnitt abgeschlossen sein.  

0 Kommentare

Zwischen Schnepfau und Au soll eine neue, sichere Radroute entstehen, ein entsprechender Beschluss wurde von der Landesregierung bei deren letzter Sitzung getroffen. Der erste Abschnitt, der bis Mitte Juli 2026 abgeschlossen sein soll, umfasst die Verlängerung der als neue Radroute dienenden alten Landesstraße beim Südportal des Schnepfauer Tunnels und den Bau der Anisbodenbrücke. Gut eine Million Euro wird in diesen Bauabschnitt investiert. Das Land Vorarlberg übernimmt die gesamten Baukosten für die Errichtung des Radweges sowie 70 Prozent der Kosten für die Errichtung der Anisbodenbrücke. Die verbleibenden 30 Prozent werden von den Gemeinden Schnepfau und Au zu gleichen Teilen getragen.

Der zweite Abschnitt, der bis 2028 fertig gestellt werden soll ist, beinhaltet die Adaptierung und Steinschlagsicherung der alten Landesstraße als Radweg und den Neubau der Bühlerbrücke. Landesrat Christof Bitschi (FPÖ) erhofft sich davon nicht nur mehr Sicherheit für die Radler, sondern auch eine touristische Attraktivierung.

Vorarlberg
25.02.2026 14:55
Vorarlberg
