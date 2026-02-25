Steinschlag-Radweg in Schnepfau wird erneuert

Das Radwegenetz in Vorarlberg wird weiter ausgebaut. So werden Millionen in die Erneuerung der Route zwischen Schnepfau und Au im Bregenzerwald investiert. Im Sommer soll der erste Bauabschnitt abgeschlossen sein.
Zwischen Schnepfau und Au soll eine neue, sichere Radroute entstehen, ein entsprechender Beschluss wurde von der Landesregierung bei deren letzter Sitzung getroffen. Der erste Abschnitt, der bis Mitte Juli 2026 abgeschlossen sein soll, umfasst die Verlängerung der als neue Radroute dienenden alten Landesstraße beim Südportal des Schnepfauer Tunnels und den Bau der Anisbodenbrücke. Gut eine Million Euro wird in diesen Bauabschnitt investiert. Das Land Vorarlberg übernimmt die gesamten Baukosten für die Errichtung des Radweges sowie 70 Prozent der Kosten für die Errichtung der Anisbodenbrücke. Die verbleibenden 30 Prozent werden von den Gemeinden Schnepfau und Au zu gleichen Teilen getragen.
Der zweite Abschnitt, der bis 2028 fertig gestellt werden soll ist, beinhaltet die Adaptierung und Steinschlagsicherung der alten Landesstraße als Radweg und den Neubau der Bühlerbrücke. Landesrat Christof Bitschi (FPÖ) erhofft sich davon nicht nur mehr Sicherheit für die Radler, sondern auch eine touristische Attraktivierung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.