Steinschlag-Radweg in Schnepfau wird erneuert

Zwischen Schnepfau und Au soll eine neue, sichere Radroute entstehen, ein entsprechender Beschluss wurde von der Landesregierung bei deren letzter Sitzung getroffen. Der erste Abschnitt, der bis Mitte Juli 2026 abgeschlossen sein soll, umfasst die Verlängerung der als neue Radroute dienenden alten Landesstraße beim Südportal des Schnepfauer Tunnels und den Bau der Anisbodenbrücke. Gut eine Million Euro wird in diesen Bauabschnitt investiert. Das Land Vorarlberg übernimmt die gesamten Baukosten für die Errichtung des Radweges sowie 70 Prozent der Kosten für die Errichtung der Anisbodenbrücke. Die verbleibenden 30 Prozent werden von den Gemeinden Schnepfau und Au zu gleichen Teilen getragen.