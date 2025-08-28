Schock vor Flugschau: F16 in Polen abgestürzt

Pilot versuchte, Maschine noch abzufangen

Bei dem verunglückten Piloten handelt es sich um Major Maciej „SLAB“ Krakowian vom F-16 Tiger Demo Team. Er flog nach Angaben von Beobachtern einen Looping, als die Maschine offenbar in zu niedriger Höhe geriet. Videos in sozialen Medien zeigen, wie der Pilot noch versuchte, die Maschine mit eingeschaltetem Nachbrenner abzufangen – doch der Jet schlug mit hoher Geschwindigkeit auf der Landebahn auf und explodierte.