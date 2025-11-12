Niemand hat überlebt
20 türkische Soldaten bei Flugzeugabsturz getötet
Nun herrscht Gewissheit: Den Absturz eines türkischen Militärflugzeuges hat keines der Besatzungsmitglieder überlebt. Das türkische Verteidigungsministerium veröffentlichte am Mittwoch Bilder der verstorbenen 20 Militärangehörigen.
Bei der Maschine handelte es sich, wie bereits berichtet, um ein Transportflugzeug des Typs C130. Der Flieger sei in Aserbaidschan mit Ziel Türkei gestartet. In den sozialen Medien kursierten Bilder, die den Vorfall zeigen sollen. Zu sehen ist, wie ein Flugzeug mit hoher Geschwindigkeit senkrecht zu Boden stürzte. Die Aufnahmen können nicht verifiziert werden. Georgische und türkische Such- und Rettungsteams wurden in die Region entsandt.
Das türkische Verteidigungsministerium veröffentlichte die Bilder der verstorbenen Soldaten:
Das georgische Innenministerium teilte der russischen Nachrichtenagentur TASS zufolge mit, das Flugzeug sei in einem georgischen Bezirk etwa fünf Kilometer von der Grenze entfernt abgestürzt. Der Absturz werde auf Verstoß gegen die Sicherheits- oder Betriebsvorschriften des Luftverkehrs hin untersucht.
