Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bald im Linienbetrieb

„Krone“-Bus rollt zum ersten Mal aus der Garage

Salzburg
25.02.2026 12:00
Albus-Chef Häckl ist zufrieden mit dem neuen E-Bus im „Krone“-Look.
Albus-Chef Häckl ist zufrieden mit dem neuen E-Bus im „Krone“-Look.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Kommenden Montag ist es so weit: Ein zwölf Meter langer, top moderner, roter Elektrobus wird erstmals seine Runden durch die Stadt Salzburg ziehen. Die Karosserie des Fahrzeugs wird dabei von mehr als 60 Quadratmetern Folie im „Krone“-Design verhüllt.

0 Kommentare

Gemeinsam mit Albus hat die „Salzburg Krone“ einen nagelneuen E-Bus zum Werbemittel umfunktioniert. Dabei ist es eine Kunst, die Folie ohne Blasen und Falten am riesigen Bus anzubringen. Für die Folierarbeit waren eigens vier Mitarbeiter einer Spezialfirma einen halben Tag zugange.

Innen spielt das moderne Gefährt des Busriesen Yutong alle Stückerl. Der Blick nach Draußen ist durch die Spezialfolie nahezu uneingeschränkt möglich. Fahrgäste brauchen also keine Angst zu haben. Die Sicht bleibt. Aufmerksame Menschen haben ab Montag die Gelegenheit, die rollende „Krone“ auf den Linien 21 und 22 in und um die Stadt Salzburg zu erwischen. Künftig soll der „Krone“-Bus auch auf den Linien 17 und 28 zum Einsatz kommen. 

Lesen Sie auch:
Hermann Häckl ist stolz: Albus geht mit dem China-Elektrobus in Linienbetrieb.
Bald Start in Salzburg
Millionen für 34 neue Elektrobusse aus China
16.01.2026
Stadt Salzburg
Stadtbus: Neue Linienführung ab Februar 2026
09.02.2026

„Ich finde den Bus wirklich gelungen“, sagt Albus-Geschäftsführer Hermann Häckl. Auch den Lenkern gefällt das Exemplar, etwa Fabian Salvenmoser. Er war 2023 durch ein Lenker-Casting zum Unternehmen gestoßen und jetzt der Erste, der den „Krone“-Bus aus der Garage steuern durfte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
25.02.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trumps Lobeshyme auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
192.250 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
186.003 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
134.429 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1229 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1077 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Wien
„Wie kommt NÖ auf die Idee, mir Befehle zu geben?“
1050 mal kommentiert
Wien freut sich über ein neues Super-Labor. Die Fronten zwischen Gesundheitsstadtrat Hacker und ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf