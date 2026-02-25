„Krone“-Bus rollt zum ersten Mal aus der Garage

Kommenden Montag ist es so weit: Ein zwölf Meter langer, top moderner, roter Elektrobus wird erstmals seine Runden durch die Stadt Salzburg ziehen. Die Karosserie des Fahrzeugs wird dabei von mehr als 60 Quadratmetern Folie im „Krone“-Design verhüllt.
Gemeinsam mit Albus hat die „Salzburg Krone“ einen nagelneuen E-Bus zum Werbemittel umfunktioniert. Dabei ist es eine Kunst, die Folie ohne Blasen und Falten am riesigen Bus anzubringen. Für die Folierarbeit waren eigens vier Mitarbeiter einer Spezialfirma einen halben Tag zugange.
Innen spielt das moderne Gefährt des Busriesen Yutong alle Stückerl. Der Blick nach Draußen ist durch die Spezialfolie nahezu uneingeschränkt möglich. Fahrgäste brauchen also keine Angst zu haben. Die Sicht bleibt. Aufmerksame Menschen haben ab Montag die Gelegenheit, die rollende „Krone“ auf den Linien 21 und 22 in und um die Stadt Salzburg zu erwischen. Künftig soll der „Krone“-Bus auch auf den Linien 17 und 28 zum Einsatz kommen.
„Ich finde den Bus wirklich gelungen“, sagt Albus-Geschäftsführer Hermann Häckl. Auch den Lenkern gefällt das Exemplar, etwa Fabian Salvenmoser. Er war 2023 durch ein Lenker-Casting zum Unternehmen gestoßen und jetzt der Erste, der den „Krone“-Bus aus der Garage steuern durfte.
