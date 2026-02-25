„Krone“-Bus rollt zum ersten Mal aus der Garage

Innen spielt das moderne Gefährt des Busriesen Yutong alle Stückerl. Der Blick nach Draußen ist durch die Spezialfolie nahezu uneingeschränkt möglich. Fahrgäste brauchen also keine Angst zu haben. Die Sicht bleibt. Aufmerksame Menschen haben ab Montag die Gelegenheit, die rollende „Krone“ auf den Linien 21 und 22 in und um die Stadt Salzburg zu erwischen. Künftig soll der „Krone“-Bus auch auf den Linien 17 und 28 zum Einsatz kommen.