Bald Start in Salzburg

Millionen für 34 neue Elektrobusse aus China

Salzburg
16.01.2026 08:00
Hermann Häckl ist stolz: Albus geht mit dem China-Elektrobus in Linienbetrieb.
Hermann Häckl ist stolz: Albus geht mit dem China-Elektrobus in Linienbetrieb.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Maximilian Kronberger
Von Maximilian Kronberger

34 Fahrzeuge aus dem Werk in Zhengzhou stehen schon in der Garage. Ein erster Teil ist in Salzburg praktisch bereit für den Albus-Linienbetrieb, die anderen sind noch in der Endfertigung in Wien. Mit einer satten EU-Förderung hat das Salzburger Verkehrsunternehmen die neuen China-Busse gekauft.

Kommende Woche soll es so weit sein: Im Salzburger Stadtverkehr wird auf den Linien 21, 22 oder 23 der erste China-Bus seinen Betrieb aufnehmen. Mit zehn Millionen EU-Förderung hat das Salzburger Verkehrsunternehmen Albus vergangenes Jahr 34 Elektrobusse aus dem Reich der Mitte gekauft. Kein halbes Jahr nach dem Auftrag sind die E-Fahrzeuge für den Salzburger Stadtverkehr schon in China aus dem Werk gerollt.

„Es gibt nichts zu bemängeln“, sagt Hermann Häckl zufrieden. „Bei der Konkurrenz würden wir bis zu 20 Monate warten“, so der Albus-Chef. Während Yutong-Mitarbeiter das Bus-Personal schon in Salzburg einschulen, stehen die letzten E-Fahrzeuge noch in Wien in der Werkstätte bei der Endfertigung.

Yutong-Mitarbeiter Fa Ming schult das Albus-Personal ein.
Yutong-Mitarbeiter Fa Ming schult das Albus-Personal ein.(Bild: Markus Tschepp)
Albus-Chef Häckl testet die Absenkung.
Albus-Chef Häckl testet die Absenkung.(Bild: Markus Tschepp)
Der Busfahrer hat mit Kameras einen 360-Grad-Blick: Hier die digitalen Bus-Seitenspiegel.
Der Busfahrer hat mit Kameras einen 360-Grad-Blick: Hier die digitalen Bus-Seitenspiegel.(Bild: Markus Tschepp)

Viele Teile in den modernen China-Karossen kommen aus Europa, etwa die Achsen oder das Video-System. „Das ist auch alles wirklich gut verarbeitet“, sagt Häckl. „Und bei der Batterie macht den Chinesen niemand etwas vor.“ Rund 21 Millionen Euro hat Albus für die Busse gezahlt. Sage und schreibe 10,7 Millionen Euro fördert die EU.

Bedenken wegen China-Spionage auch nach Tests
Kritik gibt es bei den China-Fahrzeugen stets an möglicher Spionage. Mittels SIM-Karten könnten die Busse gar ferngesteuert werden. Dies hätten in Norwegen durchgeführte Tests mit Yutong-Bussen nicht ausschließen können, trotz europäischer Sicherheitsstandards.

Bedenken hinsichtlich Herkunft und möglicher Spionage äußert auch Simon Heilig-Hofbauer. „Ich will, dass kritische Infrastruktur besser geschützt wird. Dazu zählt auch der Verkehr“, so der Grünen-Landtagsabgeordnete. Er wird demnächst im Landtag einen Antrag einbringen, der genau dies zum Ziel hat. „In globalen Krisenzeiten ist dies Gebot der Stunde und in Ausschreibungen aufzunehmen.“

Salzburg

