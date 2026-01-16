Millionen für 34 neue Elektrobusse aus China

Kommende Woche soll es so weit sein: Im Salzburger Stadtverkehr wird auf den Linien 21, 22 oder 23 der erste China-Bus seinen Betrieb aufnehmen. Mit zehn Millionen EU-Förderung hat das Salzburger Verkehrsunternehmen Albus vergangenes Jahr 34 Elektrobusse aus dem Reich der Mitte gekauft. Kein halbes Jahr nach dem Auftrag sind die E-Fahrzeuge für den Salzburger Stadtverkehr schon in China aus dem Werk gerollt.