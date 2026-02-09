Stadtbus: Neue Linienführung ab Februar 2026

Durch die Umstellung entfallen Wendemanöver am Hanuschplatz, zugleich wird die Strecke verlängert und neu verknüpft. Die Änderungen basieren auf Erfahrungen mit den bisherigen Linienführungen. Für den Betrieb der neuen Linie sind im Jahr 2026 rund 1,2 Millionen Euro vorgesehen.