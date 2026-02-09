Stadtbus: Neue Linienführung ab Februar 2026

Die Stadt Salzburg ändert mit Februar 2026 eine zentrale Stadtbus-Verbindung. Zwei bisherige Linien werden zusammengelegt, die neue Linie 17 soll Erfahrungen aus der bisherigen Praxis berücksichtigen und künftig durchgehend zwischen Messe und Süden der Stadt verkehren.
Mit 16. Februar 2026 ordnet die Stadt Salzburg ihr Stadtbus-Angebot neu. Die bisherigen Linien 17 und 18 werden zur Linie 17 zusammengelegt, die künftig im 30-Minuten-Takt zwischen Messezentrum und Ursulinen über den Ferdinand-Hanusch-Platz verkehrt.
Durch die Umstellung entfallen Wendemanöver am Hanuschplatz, zugleich wird die Strecke verlängert und neu verknüpft. Die Änderungen basieren auf Erfahrungen mit den bisherigen Linienführungen. Für den Betrieb der neuen Linie sind im Jahr 2026 rund 1,2 Millionen Euro vorgesehen.
