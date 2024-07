Durch DNA-Test: Frauenmorde nach 12 Jahren gelöst

Die Nacht zum 26. Oktober 1988 ist bitterkalt, die Temperatur ist erstmals in diesem Jahr fast bis auf den Gefrierpunkt gesunken. Trotzdem sind viele Leute in Wien unterwegs und nützen den Abend vor dem Nationalfeiertag für einen längeren Ausgang. Auch in der Diskothek „Azzuro“ in Wien-Favoriten geht es hoch her.