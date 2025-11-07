13 Jahre nach Mord in NÖ: Verdächtiger geschnappt

Verdächtiger gibt sich unschuldig

Die Ermittlungen in der Causa wurden von der Staatsanwaltschaft in St. Pölten an die ungarischen Behörden übertragen. Der Beschuldigte bestreitet offenbar die Tötung. Die Ermittlungsdetails wurden seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich mit Verweis auf die ungarischen Behörden nicht bestätigt. „Wir sind froh, dass unsere Arbeit zur Klärung des Falles beitragen konnte“, betonte jedoch der Leiter des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Stefan Pfandler. Die Tatortarbeit sei Schlüssel zum Erfolg gewesen.