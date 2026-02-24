Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Moderne Haltestelle

Umgestaltung Bregenz Hafen: Jetzt sind alle happy

Vorarlberg
24.02.2026 13:30
Die Haltestelle Bregenz Hafen ist nicht mehr zeitgemäß.
Die Haltestelle Bregenz Hafen ist nicht mehr zeitgemäß.(Bild: Michael Fritscher)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die Stadt Bregenz, das Land Vorarlberg und die ÖBB haben am Dienstag die Planungsvereinbarung für die Umgestaltung der Bahnhaltestelle Bregenz Hafen unterschrieben. Von der Modernisierung werden nicht nur die Fahrgäste profitieren. 

0 Kommentare

Rund 4100 Fahrgäste steigen an der Haltestelle Bregenz Hafen täglich in oder aus dem Zug, somit zählt sie zu den zehn meistfrequentierten in Vorarlberg. Mit 130 Zügen täglich ist Bregenz Hafen ein zentraler Start- und Endpunkt für den Personennahverkehr im Rheintal und Walgau. Allerdings mit einem großen Manko versehen: Denn Bregenz Hafen die letzte Haltestelle im Rheintal, deren Bahnsteige noch nicht für den Einsatz längerer Züge ausgelegt sind.

Lesen Sie auch:
Täglich nutzen über 4000 Fahrgäste den Bahnhof Bregenz-Hafen.
Kein zweites Gleis
Bregenz: Hafen-Haltestelle bekommt neues Kleid
05.02.2026
Umstrittenes Projekt
„Bregenz Hafen“ wird zum Wahlkampfthema
02.10.2024

Planungsvereinbarung unterzeichnet
Doch schon bald sollen auch dort die modernen Doppelgarnituren des Typs Desiro ML uneingeschränkt ein- und abfahren können: Am Dienstag haben die Stadt Bregenz, das Land Vorarlberg und die ÖBB-Infrastruktur AG eine gemeinsame Grundsatz- und Planungsvereinbarung für die Umgestaltung der Haltestelle unterzeichnet. Sie schafft eine klare Grundlage für die weitere Projektentwicklung und regelt Zuständigkeiten sowie die Finanzierung der nächsten Planungsschritte. Für die Planungsleistungen sind rund 1,2 Millionen Euro netto vorgesehen, die Inbetriebnahme der neuen Mobilitätsdrehscheibe ist für das Jahr 2032 geplant.

Kaum Eingriffe in die bestehende Infrastruktur
Nachdem die ursprünglichen Planungen aufgrund massiver Eingriffe in die bestehende Infrastruktur für Kritik gesorgt hatten, haben die ÖBB eine Alternativvariante erarbeitet, mit der nun alle Proponenten zufrieden sind. Der Bahnsteig und das Wendegleis werden sowohl in Richtung Norden als auch in Richtung Bahnhof Bregenz verlängert. Dadurch entsteht die erforderliche Bahnsteiglänge von 220 Metern. In diesem Zusammenhang wird die bestehende Eisenbahnkreuzung, die derzeit als Bahnsteigzugang dient, aufgelassen. An ihre Stelle tritt eine neue, moderne Fuß- und Radwegunterführung, die einen durchgehend barrierefreien Zugang zum Bahnsteig schafft. Aufzugsanlagen ermöglichen künftig einen komfortablen Zugang für mobilitätseingeschränkte Personen, Fahrgäste mit Kinderwagen oder Gepäck sowie für Radfahrende.

Alles andere als einladend: der derzeitige Zugang zur Haltestelle.
Alles andere als einladend: der derzeitige Zugang zur Haltestelle.(Bild: Michael Fritscher)

Gefahrenstelle wird entschärft
Gleichzeitig wird der Schnittpunkt zum Bodenseeradweg, an dem es immer wieder zu Unfällen kam, entschärft. Ergänzend ist im nördlichen Bereich der Haltestelle eine neue „Bike+Ride-Anlage“ inklusive eines zusätzlichen, barrierefreien Bahnsteigzugangs geplant. Bregenz-Bürgermeister Michael Ritsch ist mit der gefundenen Lösung jedenfalls happy: „Besonders wichtig war uns, dass die gewählte Variante mit minimalen Eingriffen in die bestehende Infrastruktur sowie in den sensiblen Bereich der Pipeline umgesetzt werden kann. Insgesamt stärkt diese Lösung den öffentlichen Verkehr und erhöht die Aufenthaltsqualität in diesem Bereich spürbar.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
24.02.2026 13:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
8° / 9°
Symbol Regen
Bludenz
7° / 11°
Symbol Regen
Dornbirn
9° / 12°
Symbol Regen
Feldkirch
8° / 12°
Symbol leichter Regen

krone.tv

In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Grünen-Chefin Leonore Gewessler
Auswahl „kompetent“
Gewessler wehrt sich gegen Postenschacher-Vorwurf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
182.454 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
176.511 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
134.015 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3832 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1207 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1075 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Mehr Vorarlberg
Moderne Haltestelle
Umgestaltung Bregenz Hafen: Jetzt sind alle happy
Krone Plus Logo
Trainer-Newcomer
Das ist das Erfolgsgeheimnis der Zaric-Altacher
Vorstoß der RH-Chefin
Gemeindefusionen in Vorarlberg: „Zeit ist reif“
Stüssi als Leader
„Team Vorarlberg“ startet die Saison auf Sardinien
Förderungen fließen
Günstigere Winde für Flughafen Altenrhein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf