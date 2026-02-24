Umgestaltung Bregenz Hafen: Jetzt sind alle happy

Kaum Eingriffe in die bestehende Infrastruktur

Nachdem die ursprünglichen Planungen aufgrund massiver Eingriffe in die bestehende Infrastruktur für Kritik gesorgt hatten, haben die ÖBB eine Alternativvariante erarbeitet, mit der nun alle Proponenten zufrieden sind. Der Bahnsteig und das Wendegleis werden sowohl in Richtung Norden als auch in Richtung Bahnhof Bregenz verlängert. Dadurch entsteht die erforderliche Bahnsteiglänge von 220 Metern. In diesem Zusammenhang wird die bestehende Eisenbahnkreuzung, die derzeit als Bahnsteigzugang dient, aufgelassen. An ihre Stelle tritt eine neue, moderne Fuß- und Radwegunterführung, die einen durchgehend barrierefreien Zugang zum Bahnsteig schafft. Aufzugsanlagen ermöglichen künftig einen komfortablen Zugang für mobilitätseingeschränkte Personen, Fahrgäste mit Kinderwagen oder Gepäck sowie für Radfahrende.