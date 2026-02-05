Vorteilswelt
Kein zweites Gleis

Bregenz: Hafen-Haltestelle bekommt neues Kleid

Vorarlberg
05.02.2026 13:40
Täglich nutzen über 4000 Fahrgäste den Bahnhof Bregenz-Hafen.
Täglich nutzen über 4000 Fahrgäste den Bahnhof Bregenz-Hafen.(Bild: ÖBB)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Im Bregenzer Stadtrat wurde eine Planungsvereinbarung mit den ÖBB zur Modernisierung der Haltestelle am Hafen beschlossen. Die Gesamtkosten der Planung belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Euro netto. Der Anteil der Stadt beträgt lediglich rund 100.000 Euro.

0 Kommentare

„Mit dieser Vereinbarung schaffen wir einen ersten Schritt zu einem echten Mehrwert für Pendler, Fußgänger und Radfahrer – und das mit einer für die Stadt sehr überschaubaren finanziellen Beteiligung“, ist Stadtrat Roland Frühstück überzeugt.

Gleis-Übergang wird aufgelassen
Im Zuge der Modernisierungsarbeiten sind eine Verlängerung der Bahnsteige für moderne Doppeltraktionszüge, neue Liftanlagen für einen barrierefreien Zugang sowie moderne Geh- und Radwegunterführungen geplant. Letzteres dürfte besonders jene freuen, die gefühlte Stunden beim geschlossenen Bahnübergang neben dem Hafenrestaurant zugebracht haben. Dieser wird nun aufgelassen.

„Moderne Unterführungen bedeuten mehr Sicherheit und einen flüssigeren Verkehr für alle. Gerade für Kinder, ältere Menschen und Radfahrer ist das ein echter Fortschritt“, ergänzt Angelika Rübenak, Bau- und Mobilitätssprecherin der Bregenzer Volkspartei. Die Mitglieder ihrer Partei plädieren zudem dafür, eine verlängerte Unterführung auch unter der Landesstraße zu prüfen. Dies würde die Barrierewirkung zwischen Stadt und See reduzieren.   

Kein zweites oberirdisches Gleis Richtung Lochau
Ganz entschieden sprechen sich die Schwarzen gegen ein zweites oberirdisches Gleis Richtung Lochau aus. „Die Planungen konzentrieren sich auf Verbesserungen innerhalb der bestehenden Infrastruktur“, betont Frühstück. 

