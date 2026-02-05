Bregenz: Hafen-Haltestelle bekommt neues Kleid

„Moderne Unterführungen bedeuten mehr Sicherheit und einen flüssigeren Verkehr für alle. Gerade für Kinder, ältere Menschen und Radfahrer ist das ein echter Fortschritt“, ergänzt Angelika Rübenak, Bau- und Mobilitätssprecherin der Bregenzer Volkspartei. Die Mitglieder ihrer Partei plädieren zudem dafür, eine verlängerte Unterführung auch unter der Landesstraße zu prüfen. Dies würde die Barrierewirkung zwischen Stadt und See reduzieren.