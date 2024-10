„Bregenz Hafen“ wird zum Wahlkampfthema

Am Mittwoch haben der Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch und sein sozialdemokratischer Parteifreund Reinhold Einwallner zur Pressekonferenz geladen, um ihre Bedenken bezüglich der Modernisierung der Haltestelle „Bregenz Hafen“ kundzutun. Insbesondere die geplante Bahnsteigverlängerung ist den beiden SPÖ-Granden ein Dorn im Auge – sie befürchten nämlich, dass damit die Basis für einen oberirdischen Bahnausbau entlang der Pipeline gelegt werden könnte. „Dieser Ausbau wird eine Unterflurlösung für die Bahnstrecke nach Lindau torpedieren“, ärgert sich Ritsch. Sollte in weiterer Folge tatsächlich ein zusätzliches oberirdisches Gleis gebaut werden, müsste die in den vergangenen Jahren um etliche Millionen Euro sanierte Pipeline wieder abgerissen werden – und die Bregenzer würden damit ein beliebtes Naherholungsgebiet zumindest teilweise verlieren. Weiters wären auch etliche geplante Infrastrukturprojekte gefährdet, moniert Ritsch.