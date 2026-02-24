Geliebte brachte Drogenboss „El Mencho“ zu Fall

Soldaten umstellten Versteck im Wald

Der 59-Jährige, Anführer des Jalisco New Generation Cartel (CJNG), wurde am Sonntag bei einem Militäreinsatz getötet. Als Soldaten sein Versteck umstellten, eröffneten Leibwächter das Feuer. Ein Hubschrauber musste notlanden. „El Mencho“ floh in ein Waldstück, wurde verwundet und festgenommen, starb jedoch auf dem Transport zur medizinischen Versorgung nach Mexiko-Stadt. Neben ihm kamen sieben seiner Männer ums Leben, mehrere Soldaten wurden verletzt.