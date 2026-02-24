Vorteilswelt
Wochenlanger Streit

Kellner verrechnet ohne Zustimmung 180 $ Trinkgeld

Ausland
24.02.2026 19:40
Der Kellner soll sich das großzügige Trinkgeld einfach selbst eingetragen haben.
Der Kellner soll sich das großzügige Trinkgeld einfach selbst eingetragen haben.(Bild: reddit.com/user/Neither-Trip-4610/)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Nutzer der Online-Plattform Reddit hat einen kuriosen Fall öffentlich gemacht: Ein Kellner in dem Restaurant einer großen Hotelkette hat sich selbst ein großzügiges Trinkgeld eingetragen – dieses machte fast das Doppelte des Rechnungsbetrags aus. Es folgte ein wochenlanger Streit mit dem Lokal ...

Der Verfasser des Beitrags teilte ein Foto der geschmalzenen Rechnung: Der Mann hatte ein halbes Hähnchen, einen Burger, eine Käseplatte und zwei Flaschen Wein konsumiert. Die Rechnung machte 93,09 Dollar aus. Doch beim Bezahlen dürfte der Gast unaufmerksam gewesen sein – so merkte er erst viel zu spät, dass auch noch ein Trinkgeld von 180 Dollar auf der Rechnung angeführt war. 

Gast musste einen Monat um Geld streiten
Er kontaktierte das Restaurant und wollte den hohen Trinkgeld-Betrag, zu dem er keine Zustimmung gegeben hatte, zurück. „Es dauerte einen Monat, in dem ich mich mit der Hotelkette herumgeärgert habe, um das zu klären“, ärgert sich der Reddit-Nutzer mit dem Namen Neither-Trip-4610 in seinem Beitrag. 

Opfer drohte auf LinkedIn mit Anzeige
Denn das Unternehmen behauptete, dass es die Kopie der Rechnung verloren habe. Erst als der Restaurantgast den Hoteldirektor auf LinkedIn aufspürte und dort mit einer Anzeige drohte, bekam er schließlich das Geld zurückerstattet. 

Auch andere User zeigen sich in Kommentaren empört: „Das ist Betrug auf hohem Niveau“, meint ein Reddit-Nutzer unter dem Beitrag. „Dieser Mitarbeiter sollte gefeuert werden. Das ist Diebstahl“, findet ein weiterer. 

