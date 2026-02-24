Kellner verrechnet ohne Zustimmung 180 $ Trinkgeld

Gast musste einen Monat um Geld streiten

Er kontaktierte das Restaurant und wollte den hohen Trinkgeld-Betrag, zu dem er keine Zustimmung gegeben hatte, zurück. „Es dauerte einen Monat, in dem ich mich mit der Hotelkette herumgeärgert habe, um das zu klären“, ärgert sich der Reddit-Nutzer mit dem Namen Neither-Trip-4610 in seinem Beitrag.