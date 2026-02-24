Ein Haus mit Pool in Wien um 860 Euro: Gibt‘s das?

Phishing nach Daten und Geldtransaktionen

Und doch fallen reihenweise Junge auf die Masche hinein, wie die „Watchlist Internet“ warnt. Die Kommunikation mit den Betrügern läuft über WhatsApp, schnell werden ein Datenblatt, eine Ausweiskopie und ein Einkommensnachweis verlangt. Ein Phishing-Versuch, um an wertvolle Daten zu kommen. Dem nicht genug, wird noch eine Bearbeitungsgebühr verlangt, um die Wohnung zu reservieren. Sie soll wieder rücküberwiesen werden – natürlich eine Lüge. Von dem Geld sehen die Betroffenen nichts mehr.