Wintersturm kommt
Kältepeitsche trifft USA: Schneechaos erwartet
Millionen US-Amerikaner wappnen sich für einen Wintersturm mit Schnee und Eis zum Wochenende. Durch den starken Wind werden die frostigen Temperaturen noch schwerer zu ertragen sein.
Sturm und Schnee werden für südliche Bundesstaaten, Teile des Mittleren Westen und die Ostküste der Vereinigten Staaten mit der Millionenmetropole New York und der US-Hauptstadt Washington erwartet. Bis Sonntag soll der Wintersturm die Ostküste der Vereinigten Staaten erreicht haben.
Es soll sich um einen der größten Stürme der vergangenen Jahre handeln, schrieb die „Washington Post“ zu den Wetterwarnungen, die auch die Städte New York und Washington betreffen. Dem Sender ABC News zufolge könnten mehr als 120 Millionen Amerikaner betroffen sein - das ist in etwa ein Drittel aller Einwohner der Vereinigten Staaten.
Aus dem Bundesstaat New York wurden bereits gewaltige Schneeflocken gemeldet:
Warnung vor Reisen, Haustiere schützen
Der Nationale Wetterdienst warnte am Donnerstag vor Glätte auf den Straßen und gefährlichen Reisebedingungen. Durch die Kombination aus Schneefall und Wind könnte auf den Straßen die Sicht demnach stark eingeschränkt sein. Bäume könnten umknicken, es könnte auch zu Stromausfällen kommen. Auch vor Unterkühlung und Erfrierungen warnte der Wetterdienst und empfahl den Amerikanern auch, Haustiere vor der Kälte zu schützen. Starker Wind wird die gefühlte Temperatur noch kälter als ohnehin erscheinen lassen, wie es weiter hieß.
Texas aktiviert Notfallmanagement
Im südlichen Bundesstaat Texas wurde das staatliche Notfallmanagement aktiviert, um bei Zwischenfällen helfen zu können, wie der dortige Gouverneur Greg Abbott ankündigte. Dabei geht es zum Beispiel um verstärkte Überwachung der Energieversorgung oder um Beräumung von Straßen im Notfall.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.