Suspicious winemaker:
“I’m a ladies’ man—but not a killer.”
The indictment against the Styrian winegrower who is alleged to have killed a wealthy widow from Lower Austria in 2025 could be the plot for a horror thriller. Here is what the 58-year-old man has to say about the serious allegations against him.
At the Sankt Pölten prison, Christian R. is considered a model prisoner. He is polite to the guards and his fellow inmates, never causes any trouble, and works diligently in the prison library during the day.
