Altach-Frauen wollen beim LASK Grundstein legen

Die Frauen des SCR Altach starten heute (11) beim LASK in das Frühjahr in der Bundesliga. Das Ziel ist klar, die Rheindörflerinnen wollen es ins Meister-Playoff schaffen. Die Ausgangslage dafür ist gut, trotzdem ist der Weg aber noch ein weiter.
Endlich ist die Winterpause vorbei, es geht auch für die Frauen wieder los in der Bundesliga. Und da sind die Altacherinnen gleich auswärts unterwegs, beim LASK. Gestern gefahren, aber nicht ganz problemfrei. „Schon auf Höhe Bregenz hat uns der erste Stau erwischt“, erzählt Coach Bernhard Summer, der zufrieden auf die letzte Trainingswoche zurückschaut. „Das war noch einmal richtig gut. Der Torabschluss war immer im Fokus. Jetzt hoffen wir, dass wir den Grundstein für die Meistergruppe legen können.“
Vier Punkte Polster
Denn das obere Playoff, wo die besten vier Teams um den Titel spielen werden, ist das klare Ziel der Rheindörflerinnen. Obwohl man im Winter Ligatopscorerin Brigitta Pulins abgeben musste, ein realistisches. Die Altacherinnen liegen auf Platz drei, mit vier Punkten Polster. Vier Runden sind im Grunddurchgang noch zu spielen. Ein Sieg beim LASK wäre fast die halbe Miete. Aber Summer warnt. „Sie haben sich verstärkt, aber ihre Spielanlage hat sich nicht verändert. Wir werden sauber verteidigen müssen“, weiß der 58-Jährige, „und wenn wir sie dadurch in den ersten 15 Minuten überrumpeln und Kapital daraus schlagen könnten, wäre es perfekt.“
Dass in Linz heute auf Kunstrasen gespielt wird, stört ihn nicht besonders. „Wir waren ja die letzten Wochen auch nur auf dem Kunstrasen“, meint Summer, der beim LASK seinen gesamten Kader zur Verfügung hat.
