Altach-Frauen wollen beim LASK Grundstein legen

Vier Punkte Polster

Denn das obere Playoff, wo die besten vier Teams um den Titel spielen werden, ist das klare Ziel der Rheindörflerinnen. Obwohl man im Winter Ligatopscorerin Brigitta Pulins abgeben musste, ein realistisches. Die Altacherinnen liegen auf Platz drei, mit vier Punkten Polster. Vier Runden sind im Grunddurchgang noch zu spielen. Ein Sieg beim LASK wäre fast die halbe Miete. Aber Summer warnt. „Sie haben sich verstärkt, aber ihre Spielanlage hat sich nicht verändert. Wir werden sauber verteidigen müssen“, weiß der 58-Jährige, „und wenn wir sie dadurch in den ersten 15 Minuten überrumpeln und Kapital daraus schlagen könnten, wäre es perfekt.“