Ex-Unterhaus-Trainer neu bei Red Bull Salzburg

Im August ging die Amtszeit von Thomas Schnöll als Trainer beim Bischofshofen Sportklub 1933 zu Ende. Der St. Johanner, einer von zwölf Teilnehmern am Pro-Diplom-Trainerlehrgang 2026/27, war in den Folgemonaten dann immer wieder bei mehreren Vereinen als Kandidat im Gespräch. Jetzt steht aber fest, für welchen Klub der 34-Jährige in Zukunft tätig sein wird: Red Bull Salzburg. Schnöll nimmt mit Montag seine Arbeit als Co-Trainer der U16 auf. Dort ist Stefan Schoberer seit neustem Chefcoach.