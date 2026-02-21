Ex-Unterhaus-Trainer neu bei Red Bull Salzburg

Nach rund einem halben Jahr ohne Verein hat Thomas Schnöll eine neue sportliche Heimat gefunden. Der Pongauer unterschrieb beim FC Red Bull Salzburg und wird Co-Trainer bei der U16-Auswahl.
Im August ging die Amtszeit von Thomas Schnöll als Trainer beim Bischofshofen Sportklub 1933 zu Ende. Der St. Johanner, einer von zwölf Teilnehmern am Pro-Diplom-Trainerlehrgang 2026/27, war in den Folgemonaten dann immer wieder bei mehreren Vereinen als Kandidat im Gespräch. Jetzt steht aber fest, für welchen Klub der 34-Jährige in Zukunft tätig sein wird: Red Bull Salzburg. Schnöll nimmt mit Montag seine Arbeit als Co-Trainer der U16 auf. Dort ist Stefan Schoberer seit neustem Chefcoach.
Bernhard Seonbuchner, Leiter der Bullen-Akademie, hatte den Pongauer, der als Coach neben dem BSK auch schon den SV Grödig und Adnet trainierte, angerufen. Nach finalen Gesprächen mit Geschäftsführer Manfred Pamminger unterschrieb Schnöll am Freitagabend dann den Vertrag. Er strahlt: „Richtig cool. Ich freue mich schon riesig darauf und es ist eine große Ehre für mich.“
