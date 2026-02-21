Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Montag geht‘s los

Ex-Unterhaus-Trainer neu bei Red Bull Salzburg

Salzburg
21.02.2026 15:49
Thomas Schnöll schließt sich Red Bull Salzburg an.
Thomas Schnöll schließt sich Red Bull Salzburg an.(Bild: GEPA pictures/David Geieregger)
Porträt von Mathias Funk
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Mathias Funk und Sebastian Steinbichler

Nach rund einem halben Jahr ohne Verein hat Thomas Schnöll eine neue sportliche Heimat gefunden. Der Pongauer unterschrieb beim FC Red Bull Salzburg und wird Co-Trainer bei der U16-Auswahl.

0 Kommentare

Im August ging die Amtszeit von Thomas Schnöll als Trainer beim Bischofshofen Sportklub 1933 zu Ende. Der St. Johanner, einer von zwölf Teilnehmern am Pro-Diplom-Trainerlehrgang 2026/27, war in den Folgemonaten dann immer wieder bei mehreren Vereinen als Kandidat im Gespräch. Jetzt steht aber fest, für welchen Klub der 34-Jährige in Zukunft tätig sein wird: Red Bull Salzburg. Schnöll nimmt mit Montag seine Arbeit als Co-Trainer der U16 auf. Dort ist Stefan Schoberer seit neustem Chefcoach. 

Lesen Sie auch:
Thomas Schnöll wurde für den Pro-Kurs zugelassen
Lehrgang zu Pro-Diplom
Salzburg-Quintett strebt höchste Trainer-Weihen an
19.02.2026

Bernhard Seonbuchner, Leiter der Bullen-Akademie, hatte den Pongauer, der als Coach neben dem BSK auch schon den SV Grödig und Adnet trainierte, angerufen. Nach finalen Gesprächen mit Geschäftsführer Manfred Pamminger unterschrieb Schnöll am Freitagabend dann den Vertrag. Er strahlt: „Richtig cool. Ich freue mich schon riesig darauf und es ist eine große Ehre für mich.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
21.02.2026 15:49
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Am Wochenende drohen weitere Sucheinsätze und wohl auch Tragödien.
Heute rückt Heer an
„Weißer Tod“: Bangen vor nächsten Lawinendramen
Der Akademikerball in der Wiener Hofburg hat auch heuer wieder für Proteste in der Innenstadt ...
6 Anzeigen erstattet
Akademikerball: Draußen Proteste, drinnen Promis
Aline Tosch
Österreichs jüngste Thrillerautorin legt nach
Krone.tv in Schwechat
Tausende Passagiere strandeten am Flughafen Wien
Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
444.051 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
236.771 mal gelesen
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
168.092 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1532 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1374 mal kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1084 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf