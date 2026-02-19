Salzburg-Quintett strebt höchste Trainer-Weihen an

Wie der Österreichische Fußball Bund (ÖFB) in einer Aussendung mitteilte, stehen die Kandidaten für den Pro-Diplom-Trainerlehrgang 2026/27 fest. Von den zwölf aufgenommenen Kandidatinnen und Kandidaten weisen gleich fünf ein Background im Land Salzburg auf.
Neben dem aus dem Unterhaus hinlänglich bekannten Thomas Schnöll schafften auch Ex-St. Pölten-Frauentrainerin Lisa Alzner aus Elixhausen, der neue deutschstämmige Bullen-U18-Trainer Tobias Kern, der einst bei Salzburg und Liefering tätige Al-Ahli-Cotrainer Florens Koch und der einst im Bullen-Reich als Analyst tätige Deutsche Marcel Lücke (St. Pölten U18) die Aufnahme in den mittlerweile verkleinerten Kurs.
Das UEFA-Pro-Diplom ist die international höchstmögliche Trainerausbildung und berechtigt zur Trainertätigkeit in der obersten Spielklasse. Ziel dieser Ausbildung ist es, Coaches mit UEFA-A-Diplom und mehrjähriger Erfahrung im Leistungssport die Möglichkeit zu geben, ihr Wissen zu vertiefen und sie auf die Aufgaben vorzubereiten, die der internationale Fußball an Profitrainer stellt.
Alle Kandidatinnen und Kandidaten haben ein umfassendes, mehrstufiges Bewerbungsverfahren durchlaufen. Das Assessment wurde von Psychologen, Sportwissenschaftern, Ausbildnern sowie Vertretern der Universität Salzburg fachlich begleitet.
