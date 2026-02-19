Salzburg-Quintett strebt höchste Trainer-Weihen an

Das UEFA-Pro-Diplom ist die international höchstmögliche Trainerausbildung und berechtigt zur Trainertätigkeit in der obersten Spielklasse. Ziel dieser Ausbildung ist es, Coaches mit UEFA-A-Diplom und mehrjähriger Erfahrung im Leistungssport die Möglichkeit zu geben, ihr Wissen zu vertiefen und sie auf die Aufgaben vorzubereiten, die der internationale Fußball an Profitrainer stellt.