Zwei Kubikmeter

Felssturz in Vorarlberger Gemeinde Lochau

Vorarlberg
21.02.2026 13:15
Diese Gesteinsbrocken lösten sich aus dem Hang.
Diese Gesteinsbrocken lösten sich aus dem Hang.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Zu einer nicht ungefährlichen Situation kam es am Freitagabend in der Bodenseegemeinde Lochau: Dort lösten sich Gesteinsbrocken aus einem Hang und stürzten auf die Straße. 

Am Freitagabend wurde die Polizei gegen 20.25 Uhr über Gesteinsmassen auf der Pfänderstraße in Lochau informiert. Bei der sofortigen Nachschau durch eine Polizeistreife wurden unterhalb der Bushaltestelle „Unterhaggen“ zahlreiche Geröllteile und auch mehrere größere Gesteinsbrocken von etwa 20 bis 30 Zentimetern Durchmesser gefunden. Das Gestein bedeckte rund zwei Drittel der Fahrbahnbreite. Die Pfänderstraße musste im betroffenen Bereich umgehend einseitig gesperrt werden, damit die Steine entfernt werden konnten.

Der Rutschhang in Lochau.
Der Rutschhang in Lochau.(Bild: Shourot Maurice)

Die Freiwillige Feuerwehr Lochau besichtigte schließlich den Hang, woraufhin der Landesgeologe verständigt wurde. Dieser traf um 22.05 Uhr vor Ort ein. Mithilfe einer Drehleiter der Bregenzer Florianijünger konnte der Hang aus der Nähe begutachtet und weitere lose Gesteinsmassen abgeschlagen werden. Während dieser Arbeiten war die Pfänderstraße von 22.34 Uhr bis 23.04 Uhr vollständig gesperrt.

Straße wieder befahrbar
Insgesamt lösten sich rund zwei Kubikmeter Gestein aus einer Höhe von etwa zehn Metern. Nach Abschluss der Sicherungsmaßnahmen und der Reinigung der Fahrbahn wurde die Straße wieder für den Verkehr freigegeben.

