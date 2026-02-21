Felssturz in Vorarlberger Gemeinde Lochau

Zu einer nicht ungefährlichen Situation kam es am Freitagabend in der Bodenseegemeinde Lochau: Dort lösten sich Gesteinsbrocken aus einem Hang und stürzten auf die Straße.
Am Freitagabend wurde die Polizei gegen 20.25 Uhr über Gesteinsmassen auf der Pfänderstraße in Lochau informiert. Bei der sofortigen Nachschau durch eine Polizeistreife wurden unterhalb der Bushaltestelle „Unterhaggen“ zahlreiche Geröllteile und auch mehrere größere Gesteinsbrocken von etwa 20 bis 30 Zentimetern Durchmesser gefunden. Das Gestein bedeckte rund zwei Drittel der Fahrbahnbreite. Die Pfänderstraße musste im betroffenen Bereich umgehend einseitig gesperrt werden, damit die Steine entfernt werden konnten.
Die Freiwillige Feuerwehr Lochau besichtigte schließlich den Hang, woraufhin der Landesgeologe verständigt wurde. Dieser traf um 22.05 Uhr vor Ort ein. Mithilfe einer Drehleiter der Bregenzer Florianijünger konnte der Hang aus der Nähe begutachtet und weitere lose Gesteinsmassen abgeschlagen werden. Während dieser Arbeiten war die Pfänderstraße von 22.34 Uhr bis 23.04 Uhr vollständig gesperrt.
Straße wieder befahrbar
Insgesamt lösten sich rund zwei Kubikmeter Gestein aus einer Höhe von etwa zehn Metern. Nach Abschluss der Sicherungsmaßnahmen und der Reinigung der Fahrbahn wurde die Straße wieder für den Verkehr freigegeben.
