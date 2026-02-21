Felssturz in Vorarlberger Gemeinde Lochau

Am Freitagabend wurde die Polizei gegen 20.25 Uhr über Gesteinsmassen auf der Pfänderstraße in Lochau informiert. Bei der sofortigen Nachschau durch eine Polizeistreife wurden unterhalb der Bushaltestelle „Unterhaggen“ zahlreiche Geröllteile und auch mehrere größere Gesteinsbrocken von etwa 20 bis 30 Zentimetern Durchmesser gefunden. Das Gestein bedeckte rund zwei Drittel der Fahrbahnbreite. Die Pfänderstraße musste im betroffenen Bereich umgehend einseitig gesperrt werden, damit die Steine entfernt werden konnten.