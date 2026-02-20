Vor dem Hit: Angriff auf Platz eins gescheitert

Die Olympiapause ist vorbei – die Graz99ers starteten in Bozen wieder in den Alltag der Eishockey-Liga. Die Truppe von Trainer Dan Lacroix hatte sich den Trip nach Südtirol allerdings ganz anders vorgestellt, musste vor dem Sonntag-Kracher in Graz-Liebenau gegen den KAC ein 0:4 einstecken.
Bereits am Anfang der Partie merkte man vor allem den 99ers die längere Liga-Pause an – Haudum, Holzer und Co. kamen nicht in Tritt. Bozen indes war vor den heimischen Fans eiskalt, beendete das Anfangsdrittel staubtrocken mit 2:0. Die 99ers, bei denen Stürmer Tim Harnisch Comeback feierte, gaben jedoch nicht auf, erspielten sich ein Chancenplus, scheiterten aber ein ums andere Mal an Bozen-Schlussmann Sam Harvey, der den Grazern den letzten Nerv zog.
Im Schlussdrittel gab‘s dann binnen weniger Augenblicke den Todesstoß für die 99ers, die diesmal auch im so gefürchteten Powerplay harmlos blieben: Doppelschlag Bozen, das finale 4:0, die erste Saisonniederlage gegen die Füchse im vierten Match, tat dann doch richtig weh.
Zumal man just vor dem großen Liga-Schlager am Sonntag (18.30), wenn Lieblingsgegner KAC in den ausverkauften Liebenauer Bunker kommt, den Klagenfurtern (die gleichzeitig 2:0 gegen Laibach siegten) im Kampf um Platz eins auf den Fersen bleiben wollte. Diese Mission misslang aus Grazer Sicht allerdings komplett.
