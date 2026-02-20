Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

99ers-Pleite in Bozen

Vor dem Hit: Angriff auf Platz eins gescheitert

Steiermark
20.02.2026 21:58
Die 99ers fanden lange in Bozen-Schlussmann Sam Harvey ihren Meister.
Die 99ers fanden lange in Bozen-Schlussmann Sam Harvey ihren Meister.(Bild: HCB/Vanna Antonello)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Die Olympiapause ist vorbei – die Graz99ers starteten in Bozen wieder in den Alltag der Eishockey-Liga. Die Truppe von Trainer Dan Lacroix hatte sich den Trip nach Südtirol allerdings ganz anders vorgestellt, musste vor dem Sonntag-Kracher in Graz-Liebenau gegen den KAC ein 0:4 einstecken.

0 Kommentare

Bereits am Anfang der Partie merkte man vor allem den 99ers die längere Liga-Pause an – Haudum, Holzer und Co. kamen nicht in Tritt. Bozen indes war vor den heimischen Fans eiskalt, beendete das Anfangsdrittel staubtrocken mit 2:0. Die 99ers, bei denen Stürmer Tim Harnisch Comeback feierte, gaben jedoch nicht auf, erspielten sich ein Chancenplus, scheiterten aber ein ums andere Mal an Bozen-Schlussmann Sam Harvey, der den Grazern den letzten Nerv zog.

Im Schlussdrittel gab‘s dann binnen weniger Augenblicke den Todesstoß für die 99ers, die diesmal auch im so gefürchteten Powerplay harmlos blieben: Doppelschlag Bozen, das finale 4:0, die erste Saisonniederlage gegen die Füchse im vierten Match, tat dann doch richtig weh.

99ers-Goalie Lagace musste in Bozen gleich viermal hinter sich greifen.
99ers-Goalie Lagace musste in Bozen gleich viermal hinter sich greifen.(Bild: HCB/Vanna Antonello)

Zumal man just vor dem großen Liga-Schlager am Sonntag (18.30), wenn Lieblingsgegner KAC in den ausverkauften Liebenauer Bunker kommt, den Klagenfurtern (die gleichzeitig 2:0 gegen Laibach siegten) im Kampf um Platz eins auf den Fersen bleiben wollte. Diese Mission misslang aus Grazer Sicht allerdings komplett.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
20.02.2026 21:58
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Der Akademikerball in der Wiener Hofburg hat auch heuer wieder für Proteste in der Innenstadt ...
Großes Polizeiaufgebot
Akademikerball: Draußen Proteste, drinnen Promis
Aline Tosch
Österreichs jüngste Thrillerautorin legt nach
Krone.tv in Schwechat
Tausende Passagiere strandeten am Flughafen Wien
Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
434.750 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
225.694 mal gelesen
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
164.444 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1735 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1492 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1357 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf