Vor dem Hit: Angriff auf Platz eins gescheitert

Bereits am Anfang der Partie merkte man vor allem den 99ers die längere Liga-Pause an – Haudum, Holzer und Co. kamen nicht in Tritt. Bozen indes war vor den heimischen Fans eiskalt, beendete das Anfangsdrittel staubtrocken mit 2:0. Die 99ers, bei denen Stürmer Tim Harnisch Comeback feierte, gaben jedoch nicht auf, erspielten sich ein Chancenplus, scheiterten aber ein ums andere Mal an Bozen-Schlussmann Sam Harvey, der den Grazern den letzten Nerv zog.