Auch USA drängen Kiew zu Rückzug aus dem Donbass

Selenskyj: „Niemand möchte in der ersten Linie stehen“

Für den Fall einer Waffenruhe plädierte Selenskyj gegenüber der Nachrichtenagentur AFP außerdem für den Einsatz europäischer Truppen in der Nähe der Frontlinie. „Natürlich möchten die Ukrainer, dass unsere Partner mit uns an der Frontlinie zusammenstehen“, sagte er. Zugleich räumte er ein: „Natürlich möchte niemand an der ersten Linie stehen.“