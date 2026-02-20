Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Selenskyj unter Druck

Auch USA drängen Kiew zu Rückzug aus dem Donbass

Ukraine-Krieg
20.02.2026 19:05
Waffenruhe um jeden Preis? Nach Russland sollen auch die USA Druck auf die Ukraine machen, den ...
Waffenruhe um jeden Preis? Nach Russland sollen auch die USA Druck auf die Ukraine machen, den Donbass aufzugeben.(Bild: AFP/GENYA SAVILOV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In den Verhandlungen über eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg stehen harte Forderungen im Raum: Laut Präsident Wolodymyr Selenskyj verlangen sowohl die USA als auch Russland, dass die Ukraine die gesamte Donbass-Region aufgibt. „Wenn Ihr wollt, dass der Krieg morgen endet, dann geht aus dem Donbass raus“, sagte Selenskyj am Freitag in einem Interview.

0 Kommentare

Die territorialen Streitfragen bilden den Kern der von den USA vermittelten Waffenruhe-Gespräche. Russland beansprucht den gesamten Donbass, obwohl die russische Armee bisher nur Teile der Region unter Kontrolle hat. Kiew lehnt dies ab und fordert stattdessen, den Frontverlauf einzufrieren.

Derzeit kontrollieren ukrainische Truppen etwa ein Fünftel der Region Donezk, während russische Truppen fast die gesamte Region Luhansk besetzt halten. Zusammen werden diese beiden Regionen als Donbass bezeichnet.

Selenskyj: „Niemand möchte in der ersten Linie stehen“
Für den Fall einer Waffenruhe plädierte Selenskyj gegenüber der Nachrichtenagentur AFP außerdem für den Einsatz europäischer Truppen in der Nähe der Frontlinie. „Natürlich möchten die Ukrainer, dass unsere Partner mit uns an der Frontlinie zusammenstehen“, sagte er. Zugleich räumte er ein: „Natürlich möchte niemand an der ersten Linie stehen.“

Frankreich und Großbritannien setzen sich besonders für eine internationale Truppe ein. Anfang Jänner unterzeichneten Präsident Emmanuel Macron und Premierminister Keir Starmer gemeinsam mit Selenskyj eine Absichtserklärung über deren Entsendung. Macron betonte jedoch, dass die Truppe „weit von der Kontaktlinie entfernt“ operieren solle. Selenskyj hingegen äußerte gegenüber AFP den Wunsch, die Soldaten näher an der Front zu sehen.

Lesen Sie auch:
Darf dieser ukrainische Soldat seinen Kriegsdienst bald beenden?
Treffen in Abu Dhabi
Donbass wird zum Knackpunkt der Friedensgespräche
23.01.2026
Lage spitzt sich zu
Selenskyj: „Donbass wäre für Russen Sprungbrett“
12.08.2025

Deutschland bereit zu militärischer Unterstützung
Auch Deutschland zeigte Bereitschaft zu militärischer Unterstützung. Bundeskanzler Friedrich Merz kündigte Anfang Jänner an, dass deutsche Soldaten im Rahmen einer internationalen Truppe zwar nicht innerhalb der Ukraine, aber in einem NATO-Nachbarland stationiert werden könnten. „Deutschland wird sich weiter politisch, finanziell und eben auch militärisch einbringen“, sagte Merz.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ukraine-Krieg
20.02.2026 19:05
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Akademikerball in der Wiener Hofburg hat auch heuer wieder für Proteste in der Innenstadt ...
Gewerkschaft, VSStÖ
Akademikerball: Weniger Demonstranten als erwartet
Aline Tosch
Österreichs jüngste Thrillerautorin legt nach
Krone.tv in Schwechat
Tausende Passagiere strandeten am Flughafen Wien
Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
432.583 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
217.653 mal gelesen
Am Flughafen Wien lief der Betrieb am Freitagnachmittag wieder an. Im Bild rechts: Gestrandete ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
163.883 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1732 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1489 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1341 mal kommentiert
Am Flughafen Wien lief der Betrieb am Freitagnachmittag wieder an. Im Bild rechts: Gestrandete ...
Mehr Ukraine-Krieg
Selenskyj unter Druck
Auch USA drängen Kiew zu Rückzug aus dem Donbass
Warnung an die Ukraine
Orbán droht mit Behinderung der Stromversorgung
„Wann kommt Papa?“
Orbáns Partei schürt mit KI-Video Kriegsangst
Ukraine-Verhandlungen
Peskow: „Sollten nicht mit Neuigkeiten rechnen“
Schutzräume, Isolation
Jedes dritte Kind aus der Ukraine auf der Flucht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf