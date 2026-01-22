Große Pläne in Moskau: US-Vertreter im Kreml

Von der US-Seite sind Trumps Sondergesandter Steve Witkoff, sowie der Schwiegersohn des Staatschefs Jared Kushner vor Ort. Sie wurden vom Russlands Staatschef Wladimir Putin persönlich empfangen. Von der russischen Seite sind zudem der Assistent des Kreml-Chefs, Juri Uschakow sowie der Sondergesandte des russischen Präsidenten Kirill Dmitrijew mit von der Partie. Erwartet wird laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax, dass Uschakow nach der Sitzung die Medien über nähere Details informieren wird.