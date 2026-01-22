Große Pläne in Moskau: US-Vertreter im Kreml

Aktuell sind im Kreml Verhandlungen mit US-Vertretern im Gange. Gegenstand der Gespräche ist die Beendigung des Krieges in der Ukraine.
In Moskau werden große Vorhaben besprochen. Neben der Beendigung des Blutvergießens im Nachbarland steht die Einladung für die russische Seite an dem von US-Präsident Donald Trump gegründeten Friedensrat im Raum. Auch gilt es, sich über das Schicksal der in den Vereinigten Staaten eingefrorenen russischen Vermögen einig zu werden.
Von der US-Seite sind Trumps Sondergesandter Steve Witkoff, sowie der Schwiegersohn des Staatschefs Jared Kushner vor Ort. Sie wurden vom Russlands Staatschef Wladimir Putin persönlich empfangen. Von der russischen Seite sind zudem der Assistent des Kreml-Chefs, Juri Uschakow sowie der Sondergesandte des russischen Präsidenten Kirill Dmitrijew mit von der Partie. Erwartet wird laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax, dass Uschakow nach der Sitzung die Medien über nähere Details informieren wird.
Können USA zu Putin durchdringen?
Washington versucht, ein Ende des Kriegs zu vermitteln. Bei grundsätzlichen Fragen wie russischen Gebietsansprüchen in der Ukraine liegen die Positionen von Moskau und Kiew aber weit auseinander. Russland beharrt bisher auf Maximalforderungen.
