Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Krieg bald vorbei?

Große Pläne in Moskau: US-Vertreter im Kreml

Außenpolitik
22.01.2026 21:52
Die Welt blickt gebannt auf die russische Hauptstadt.
Die Welt blickt gebannt auf die russische Hauptstadt.(Bild: EPA/RAMIL SITDIKOV / REUTERS / POOL)
Porträt von Angelika Eliseeva
Von Angelika Eliseeva

Aktuell sind im Kreml Verhandlungen mit US-Vertretern im Gange. Gegenstand der Gespräche ist die Beendigung des Krieges in der Ukraine.

0 Kommentare

In Moskau werden große Vorhaben besprochen. Neben der Beendigung des Blutvergießens im Nachbarland steht die Einladung für die russische Seite an dem von US-Präsident Donald Trump gegründeten Friedensrat im Raum. Auch gilt es, sich über das Schicksal der in den Vereinigten Staaten eingefrorenen russischen Vermögen einig zu werden.

Hier trifft Witkoff gerade am Moskauer Flughafen „Wnukowo“ ein.
Hier trifft Witkoff gerade am Moskauer Flughafen „Wnukowo“ ein.(Bild: EPA/MAXIM SHIPENKOV)

Von der US-Seite sind Trumps Sondergesandter Steve Witkoff, sowie der Schwiegersohn des Staatschefs Jared Kushner vor Ort. Sie wurden vom Russlands Staatschef Wladimir Putin persönlich empfangen. Von der russischen Seite sind zudem der Assistent des Kreml-Chefs, Juri Uschakow sowie der Sondergesandte des russischen Präsidenten Kirill Dmitrijew mit von der Partie. Erwartet wird laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax, dass Uschakow nach der Sitzung die Medien über nähere Details informieren wird.

Lesen Sie auch:
Jared Kushner sprach beim neuen „Board of Peace“ über seine Vorstellungen von einem neu ...
Jareds „Masterplan“
Trump-Schwiegersohn zeigt sein „Neues Gaza“
22.01.2026
Kritik auch an Trump
Selenskyj greift in seiner Rede Europa scharf an
22.01.2026

Können USA zu Putin durchdringen?
Washington versucht, ein Ende des Kriegs zu vermitteln. Bei grundsätzlichen Fragen wie russischen Gebietsansprüchen in der Ukraine liegen die Positionen von Moskau und Kiew aber weit auseinander. Russland beharrt bisher auf Maximalforderungen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Donald TrumpWladimir Putin
MoskauRusslandKreml
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
138.661 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
123.048 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
119.768 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Mehr Außenpolitik
„Überschritt Grenzen“
FPÖ fordert Auflösung der Stelle für Sektenfragen
Krieg bald vorbei?
Große Pläne in Moskau: US-Vertreter im Kreml
Gehälter verdoppelt
Das üppige Zulagenparadies der Beamten
Grönland-Pläne
EU-Politiker skeptisch wegen Trumps Kehrtwende
Sorge um US-Präsident
Was steckt hinter Trumps unerklärlichem Fleck?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf