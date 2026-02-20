Erstmals aktuelle Mpox-Variante in Österreich

Im Februar sind in Österreich erstmals zwei Mpox-Fälle der Klade lb identifiziert worden. Beide Personen würden medizinisch betreut, teilte das Gesundheitsministerium am Freitagabend mit. Die Variante trat in Europa in den vergangenen Monaten vermehrt auf, der Verlauf ist überwiegend mild.
Die Lage in Österreich sei „stabil“, sagte das Gesundheitsministerium. Eine Infektion mit Mpox, früher Affenpocken genannt, ist hierzulande seit 2022 meldepflichtig. Seither wurden insgesamt 390 Fälle registriert, ausschließlich die Klade II. In diesem Jahr waren es bisher drei Fälle, zwei davon wurden als Klade lb identifiziert.
„Wie auch in anderen europäischen Ländern treten einzelne Mpox-Fälle weiterhin auf. Die beiden aktuellen Fälle zeigen milde Verläufe. Mpox ist eine meldepflichtige Erkrankung, die Situation wird laufend beobachtet“, hieß es. Das Ministerium verwies auf die Impfung, die für Risikopersonen empfohlen ist. Das sind Menschen mit häufig wechselnden sexuellen Kontakten, Personal in spezialisierten Laboren, die mit Orthopoxviren arbeiten, Gesundheitspersonal und Reisende in Endemiegebiete, zum Beispiel Entwicklungshelferinnen und Entwicklungshelfer.
In Österreich ist der Impfstoff ab 12 Jahren zugelassen und nur an bestimmten Stellen verfügbar. Verabreicht werden zwei Dosen im Abstand von vier Wochen. Auch nach dem Kontakt mit einer infizierten Person ist noch eine Impfung möglich, idealerweise spätestens 14 Tage nach einer möglichen Ansteckung.
Mpox ist eine Infektionskrankheit, für die unter anderem pockenartige Hautveränderungen typisch sind. Weitere mögliche Symptome sind Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen, Lymphknotenschwellungen und ein allgemeines Krankheits- und Erschöpfungsgefühl. Bis zur Genesung dauert es meist zwei bis vier Wochen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.