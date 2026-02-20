Erstmals aktuelle Mpox-Variante in Österreich

„Wie auch in anderen europäischen Ländern treten einzelne Mpox-Fälle weiterhin auf. Die beiden aktuellen Fälle zeigen milde Verläufe. Mpox ist eine meldepflichtige Erkrankung, die Situation wird laufend beobachtet“, hieß es. Das Ministerium verwies auf die Impfung, die für Risikopersonen empfohlen ist. Das sind Menschen mit häufig wechselnden sexuellen Kontakten, Personal in spezialisierten Laboren, die mit Orthopoxviren arbeiten, Gesundheitspersonal und Reisende in Endemiegebiete, zum Beispiel Entwicklungshelferinnen und Entwicklungshelfer.