Lage „stabil“

Erstmals aktuelle Mpox-Variante in Österreich

Österreich
20.02.2026 18:33
(Bild: AP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Februar sind in Österreich erstmals zwei Mpox-Fälle der Klade lb identifiziert worden. Beide Personen würden medizinisch betreut, teilte das Gesundheitsministerium am Freitagabend mit. Die Variante trat in Europa in den vergangenen Monaten vermehrt auf, der Verlauf ist überwiegend mild.

Die Lage in Österreich sei „stabil“, sagte das Gesundheitsministerium. Eine Infektion mit Mpox, früher Affenpocken genannt, ist hierzulande seit 2022 meldepflichtig. Seither wurden insgesamt 390 Fälle registriert, ausschließlich die Klade II. In diesem Jahr waren es bisher drei Fälle, zwei davon wurden als Klade lb identifiziert.

„Wie auch in anderen europäischen Ländern treten einzelne Mpox-Fälle weiterhin auf. Die beiden aktuellen Fälle zeigen milde Verläufe. Mpox ist eine meldepflichtige Erkrankung, die Situation wird laufend beobachtet“, hieß es. Das Ministerium verwies auf die Impfung, die für Risikopersonen empfohlen ist. Das sind Menschen mit häufig wechselnden sexuellen Kontakten, Personal in spezialisierten Laboren, die mit Orthopoxviren arbeiten, Gesundheitspersonal und Reisende in Endemiegebiete, zum Beispiel Entwicklungshelferinnen und Entwicklungshelfer.

In Österreich ist der Impfstoff ab 12 Jahren zugelassen und nur an bestimmten Stellen verfügbar. Verabreicht werden zwei Dosen im Abstand von vier Wochen. Auch nach dem Kontakt mit einer infizierten Person ist noch eine Impfung möglich, idealerweise spätestens 14 Tage nach einer möglichen Ansteckung.

Mpox ist eine Infektionskrankheit, für die unter anderem pockenartige Hautveränderungen typisch sind. Weitere mögliche Symptome sind Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen, Lymphknotenschwellungen und ein allgemeines Krankheits- und Erschöpfungsgefühl. Bis zur Genesung dauert es meist zwei bis vier Wochen.

Österreich
20.02.2026 18:33
