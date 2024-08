Mpox-Krise: Österreich ist in Alarmbereitschaft

Die neue Mpox-Klade I versetzt die Welt in Alarmbereitschaft. Besonders in der Demokratischen Republik Kongo wütet das Virus mit erschreckender Härte. Mehr als 14.000 Verdachtsfälle und mehr als 500 Todesfälle wurden heuer gemeldet. „Vor allem Kinder haben keine Chance“, erklärt ein lokaler Arzt. „Ihre Immunsysteme sind nicht stark genug, um gegen das aggressive Virus zu kämpfen, und in Regionen mit schlechter medizinischer Versorgung sind sie besonders schutzlos.“ So liegt die Sterblichkeitsrate besonders unter Kindern bei etwa zehn Prozent.