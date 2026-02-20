Aus Angst vor Wien: NÖ entgehen Hauptwohnsitze

„Kirchturm-Denken“ bei Spitälern und Fachärzten

Es sei aber komplett egal, ob es um Wiener Spitäler oder um Fachärzte gehe: Viele Einrichtungen und Mediziner würden Patienten aus anderen Regionen ablehnen, höre er immer wieder von den Bürgern. Mitunter gehe es da nicht nur um Landes-, sondern sogar schon um Bezirksgrenzen. „Dieses zunehmende Kirchturm-Denken in der Gesundheitslandschaft ist katastrophal. In einer Zeit, in der die medizinische Infrastruktur stark spezialisiert und zentralisiert wird, zerstört das unser System komplett!“, äußert Grill Kritik sowohl an der Wiener Gastpatienten-Blockade als auch am NÖ-Gesundheitspakt.