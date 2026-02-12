Opposition wettert gegen verbale Kraftmeiereien

„Kleinkarierte Idee“

Bei Krismer klingt das so: „Alle Spitäler zum Bund!“ Während die NEOS fordern, Niederösterreich und Wien sollten „mit gutem Beispiel vorangehen“, sieht die grüne Frontfrau den Bund in der Pflicht: „Ministerin Schumann und Staatssekretärin Königsberger-Ludwig müssen endlich aus ihrem Winterschlaf erwachen.“ Die einzig wirksame Therapie für das Gesundheitssystem sei „eine radikale Vereinfachung der Strukturen“, ist Krismer überzeugt. Die vom Wiener Bürgermeister geforderten Gesundheitsregionen lehnt sie als „kleinkariert“ ab.