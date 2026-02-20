13 tote Riesenschlangen in Wohnung entdeckt

Das größte tote Tier war 1,6 Meter lang. Die überlebenden Schlangen waren abgemagert und lethargisch. Eines der Tiere musste bereits eingeschläfert werden, wie Fachleute der Reptilien-Auffangstation München mitteilten. Sie holten die Schlangen ab und versorgen sie nun. „Die Schlangen sind pergamentartig ausgetrocknet. Sie haben sich auf die bereitgestellten Wasserschalen regelrecht gestürzt und verlassen sie gar nicht mehr“, sagte der Leiter der Auffangstation, Markus Baur.